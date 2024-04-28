«Каждая секунда важна». Антон Смольский о победе на Кубке Содружества, новых стратах и роли родителя
Громкие спортивные победы, аплодисменты, внимание, поздравления. Белорусские биатлонисты завершили сезон на мажорной ноте, и наш серебряный призер белой Олимпиады Антон Смольский реализовал свой замысел. Отобрал главный трофей сезона – Кубок Содружества – у своего главного соперника Эдуарда Латыпова.
В студии программы «Спорттаймер» победитель общего зачета Кубка Содружества Антон Смольский.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Ощутил-то, что ты родитель?
Антон Смольский, победитель общего зачета Кубка Содружества:
Да, ощутил, конечно.
Юлия Силипицкая:
Вот что такое быть родителем?
Антон Смольский:
В первую очередь, наверное, это забота. Забота.
Юлия Силипицкая:
То есть ты ночью встаешь, вот у тебя тревожность какая-то?
Антон Смольский:
Нет, я ночью не встаю. Встает Динара. Ну и он позволяет нам спать.
Юлия Силипицкая:
Имя, кто дал все-таки? Как имя выбиралось?
Антон Смольский:
Имя выбиралось очень тщательно, и было несколько вариантов. Динара хотела назвать Адам. Я был сторонник, чтобы было русское, даже можно было старорусское. Были варианты как Петр, Мирон, мама моя предлагала. А еще такая история есть. Моего деда зовут Антон. Мой отец Андрей Антонович. А я Антон Андреевич. Я говорю: давай назовем Андрей. Будет Андрей Антонович. Продолжать традицию. Вот. И было имя Андрей тоже как вариант.
Юлия Силипицкая:
Из чьих уст прозвучало «давайте Сафрон»?
Антон Смольский:
Читали много имен. И потом Сафрон. И Динара произнесла: Сафрон. И такой, ну, звучит интересно, Сафрон.
Юлия Силипицкая:
Планировалась как-то и девочка?
Антон Смольский:
Когда планировался Сафрон, то в основном мы хотели мальчика. Потому что Динара говорит, я пока не представляю, как с девочкой, потому что у нас такой образ жизни достаточно активный. Явно не для девочки, потому что хочется с ней и все девичьи дела поделать, и домашний быт постепенно осваивать. А с парнем как-то попроще все равно. Ну вот как заказали, так и получили. И конечно, в большей степени в этот момент мы хотели мальчика.
Юлия Силипицкая:
Ты поставишь своего на лыжи?
Антон Смольский:
Хочется, чтобы с разных сторон он был развит. Не только спортивной, но и интеллектуальной, может быть, где-то творчески, чтобы он был такой развитой личностью.
Юлия Силипицкая:
А вот куда бы ты отдал его с точки зрения идеального родителя?
Антон Смольский:
Есть такие виды спорта, как хоккей, теннис, в которых можно достигать успеха. Но если захочешь заниматься биатлоном, почему нет? У нас вполне все реально.
Юлия Силипицкая:
Бросает игрушки метко?
Антон Смольский:
Только еду. Раз – не нравится, не нравится.
Юлия Силипицкая:
То есть он гурман?
Антон Смольский:
Да, но ест-ест, если уже ручкой так, оп, все, значит, уже не нравится.
Юлия Силипицкая:
Вот если говорить о спорте и о сезоне, его можно назвать однозначно успешным?
Антон Смольский:
Достаточно длинный сезон, который был требовательный. Помимо результата, больше к состоянию здоровья, потому что мы соревнуемся в основном в России, достаточно суровый климат. То есть надо подготовить, однозначно надо организм подготовить к этому суровому климату.
Юлия Силипицкая:
А как готовить?
Антон Смольский:
Нагрузкой, которую выполняем летом для того, чтобы предстоящая нагрузка зимой не вызывала колоссального стресса.
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