«Каждая секунда важна». Антон Смольский о победе на Кубке Содружества, новых стратах и роли родителя

Громкие спортивные победы, аплодисменты, внимание, поздравления. Белорусские биатлонисты завершили сезон на мажорной ноте, и наш серебряный призер белой Олимпиады Антон Смольский реализовал свой замысел. Отобрал главный трофей сезона – Кубок Содружества – у своего главного соперника Эдуарда Латыпова.

Антон Смольский, победитель общего зачета Кубка Содружества:

Да, ощутил, конечно.

Юлия Силипицкая:

Вот что такое быть родителем?

Антон Смольский:

В первую очередь, наверное, это забота. Забота.

Юлия Силипицкая:

То есть ты ночью встаешь, вот у тебя тревожность какая-то?

Антон Смольский:

Нет, я ночью не встаю. Встает Динара. Ну и он позволяет нам спать.

Юлия Силипицкая:

Имя, кто дал все-таки? Как имя выбиралось?

Антон Смольский:

Имя выбиралось очень тщательно, и было несколько вариантов. Динара хотела назвать Адам. Я был сторонник, чтобы было русское, даже можно было старорусское. Были варианты как Петр, Мирон, мама моя предлагала. А еще такая история есть. Моего деда зовут Антон. Мой отец Андрей Антонович. А я Антон Андреевич. Я говорю: давай назовем Андрей. Будет Андрей Антонович. Продолжать традицию. Вот. И было имя Андрей тоже как вариант.

Юлия Силипицкая:

Из чьих уст прозвучало «давайте Сафрон»?

Антон Смольский:

Читали много имен. И потом Сафрон. И Динара произнесла: Сафрон. И такой, ну, звучит интересно, Сафрон.

Юлия Силипицкая:

Планировалась как-то и девочка?