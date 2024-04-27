Определились финалисты командного ЧБ по настольному теннису в высшей лиге

В Минске завершился второй тур командного чемпионата Беларуси по настольному теннису в высшей лиге. За путевки в финал сражались восемь мужских и восемь женских команд, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В Минске завершился второй тур командного чемпионата Беларуси по настольному теннису в высшей лиге. За путевки в финал сражались восемь мужских и восемь женских команд, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
По результатам прошедших соревновательных дней второй этап кряду вне конкуренции женский коллектив Гродненского облисполкома. У мужчин викторию праздновала минская дружина «Восток». Еще в 2023 году данная команда выступала в первой лиге. Однако уже в этом сезоне является одним из претендентов на итоговую победу.
Виталий Хабибулин, капитан команды «Восток»:
У нас, можно сказать, приехал один из сильнейших игроков – 9-я ракетка России Лев Волин, хотя несколько ребят у нас травмированы, поэтому минимальным составом мы сейчас выступаем, пока нам повезло, лидируем. Очень классный турнир, хорошее проведение, условия прямо шикарные.
Лев Волин, игрок команды «Восток»:
Очень интересно здесь поиграть. Спасибо, что даете возможность. Я сам из России. Приехал поддержать команду, посмотреть Минск. Очень нравится тут. Задача минимум – третье место, а так хочется первое место занять.
Таким образом, по итогам двух прошедших туров определились участники суперфинала командного чемпионата страны, который пройдет 19 и 20 мая. У мужчин главный трофей разыграют «Восток», БГУ, РЦОП-1 и «Грибной рай» из Брестского района. У женщин в титульном раунде сойдутся Гродненский облисполком, РЦОП, СДЮШОР и «Могилев».