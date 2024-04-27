Определились финалисты командного ЧБ по настольному теннису в высшей лиге

В Минске завершился второй тур командного чемпионата Беларуси по настольному теннису в высшей лиге. За путевки в финал сражались восемь мужских и восемь женских команд, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

По результатам прошедших соревновательных дней второй этап кряду вне конкуренции женский коллектив Гродненского облисполкома. У мужчин викторию праздновала минская дружина «Восток». Еще в 2023 году данная команда выступала в первой лиге. Однако уже в этом сезоне является одним из претендентов на итоговую победу.

Виталий Хабибулин, капитан команды «Восток»:

У нас, можно сказать, приехал один из сильнейших игроков – 9-я ракетка России Лев Волин, хотя несколько ребят у нас травмированы, поэтому минимальным составом мы сейчас выступаем, пока нам повезло, лидируем. Очень классный турнир, хорошее проведение, условия прямо шикарные.