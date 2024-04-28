Волейболисты «Шахтёра» вошли в «десятку» российской Суперлиги

Второе пришествие волейбольного клуба «Шахтер» в российскую Суперлигу получилось. «Горняки» на протяжении сезоне не были статистами. И в отличие от того же баскетбольного «Минска» регулярно радовали победами. Конечно, сходу рассчитывать на попадание в плей-офф было пределом мечтаний. Но за сезон нашему чемпиону уж точно не стыдно, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Минск, спорткомплекс «Уручье». На трибунах достаточно многолюдно. И это притом, что команда играет всего лишь утешительный турнир за 9-е-12-е места. Такое, в общем-то, обычно мало кому интересно. Тем не менее без поддержки «Шахтер» не оставался никогда.

Это для сравнения. Все то же утешение, но в России. Здесь, причем сразу в двух турах, выступала «Минчанка». Но общая картина и телевизионная картинка были схожими. Зрителей можно пересчитать по пальцам двух рук. «Шахтер» любовь публики заслужил. И что важно, она не ограничивается Солигорском. Болеют за подопечных Виктора Бекши по всей стране.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Болельщики из Солигорска приезжают и минские. Малого того, со всей Беларуси приезжают: Гомель, Глубокое, Витебск, Брест, Гродно. Так много людей приезжают специально на наши матчи. Я этому очень рад. А когда будет солигорский зал, ждем всех к нам. Но пока Суперлига будет проходить только в Минске.

В сезоне наш чемпион не был безнадежен. Более того, его исполнители регулярно попадали в символические сборные тура. Причем совершенно разные люди. Это лучше всего характеризует дружину. Она сильна не личностями, а командными действиями. Победы и поражения в 30 матчах «регулярки» разделились пополам. Причем в родных стенах белорусы брали очки чаще, чем на выезде.