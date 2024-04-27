Прямой эфир

«Мешков Брест» в 16-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу

27 апреля 2024 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гандболисты «Мешков Брест» стали чемпионами Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» в 16-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу-1

В третьем поединке финальной серии, который состоялся в городе над Бугом, местная команда праздновала викторию над минскими «армейцами». Горячей выдалась концовка матча, шансы на положительный исход имели обе дружины. Однако, «мешковцы» в который раз более умело ими воспользовались. В итоге брестчане победили – 27:25. И счет в серии стал 3:0 в их пользу «мешковцев». «Мешков Брест» – 16-кратный чемпион Беларуси!

# Гандбол

Другие новости рубрики

Все новости
Определились финалисты командного ЧБ по настольному теннису в высшей лиге
27 апреля 2024 18:27

Определились финалисты командного ЧБ по настольному теннису в высшей лиге

На «Чижовка-Арене» стартовал Кубок дружбы по каратэ
27 апреля 2024 18:24

На «Чижовка-Арене» стартовал Кубок дружбы по каратэ

Василина Хондошко завоевала золото чемпионата России по синхронному плаванию
27 апреля 2024 15:10

Василина Хондошко завоевала золото чемпионата России по синхронному плаванию

Мария Гнедчик выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью
27 апреля 2024 15:10

Мария Гнедчик выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью

Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Мадриде
27 апреля 2024 15:09

Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Мадриде

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стартовала на турнире 3х3 Кубок Будущего
27 апреля 2024 15:08

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стартовала на турнире 3х3 Кубок Будущего

Брестское «Динамо» и «Нафтан» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу
27 апреля 2024 13:15

Брестское «Динамо» и «Нафтан» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу

Баскетболистки «Минска» и «Горизонта» вышли в финал чемпионата Беларуси
27 апреля 2024 13:13

Баскетболистки «Минска» и «Горизонта» вышли в финал чемпионата Беларуси

В Минске торжественно закрыли хоккейный сезон 2023/24 – кому достались награды?
26 апреля 2024 20:29

В Минске торжественно закрыли хоккейный сезон 2023/24 – кому достались награды?

Сергей Шевченко стал победителем групповой гонки на Кубке России
26 апреля 2024 20:28

Сергей Шевченко стал победителем групповой гонки на Кубке России

Анастасия Салос представляет Беларусь на 4-м этапе Кубка мира по художественной гимнастике
26 апреля 2024 20:28

Анастасия Салос представляет Беларусь на 4-м этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко
26 апреля 2024 18:47

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко