«Мешков Брест» в 16-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу

В третьем поединке финальной серии, который состоялся в городе над Бугом, местная команда праздновала викторию над минскими «армейцами». Горячей выдалась концовка матча, шансы на положительный исход имели обе дружины. Однако, «мешковцы» в который раз более умело ими воспользовались. В итоге брестчане победили – 27:25. И счет в серии стал 3:0 в их пользу «мешковцев». «Мешков Брест» – 16-кратный чемпион Беларуси!