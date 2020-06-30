«Катю как нашли? Разослали письма». Тренер Карстен о том, будут ли ещё спортсменки такого уровня

Тренер олимпийской чемпионки высказал мнение в программе «В людях».

«Судьба за меня решила – сломала ребро за неделю до отъезда на чемпионат мира». Почему Екатерина Карстен ушла из спорта

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

В жизни, в обществе будут ли такие ещё спортсменки, как Карстен?