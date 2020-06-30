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«Катю как нашли? Разослали письма». Тренер Карстен о том, будут ли ещё спортсменки такого уровня

30 июня 2020 12:02
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Тренер олимпийской чемпионки высказал мнение в программе «В людях».

«Судьба за меня решила – сломала ребро за неделю до отъезда на чемпионат мира». Почему Екатерина Карстен ушла из спорта

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В жизни, в обществе будут ли  такие ещё спортсменки, как Карстен?

«Катю как нашли? Разослали письма». Тренер Карстен о том, будут ли ещё спортсменки такого уровня-1

Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен, старший тренер по академической гребле СДЮШОР по водным видам спорта г. Минска:
Я думаю, что будут. Просто надо более тщательно и лучше искать, находить. Допустим, если нет в Минске, значит – где-то в глубинке, где-то в областях, в районах. Катю как нашли? Вот, разослали письма. Я дошёл, додумался – разослал письма, что может, где-то есть маленькие олимпийские искринки. И вот ответ получили. Искать надо, работать. Самое главное – работать.

# Гребля # Анатолий Квятковский

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