Прямой эфир

«Судьба за меня решила – сломала ребро за неделю до отъезда на чемпионат мира». Почему Екатерина Карстен ушла из спорта

17 июня 2020 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы такой спортивный долгожитель, в хорошем смысле этого слова. Вы достаточно поздно ушли из этого спорта. Сколько Вам тогда было?

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Год назад это было, 46 лет.

Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»

Вадим Щеглов:
46 лет! Хотя спортсмены гораздо раньше уходят с этой дистанции. Вы поэтому так долго оставались в спорте, потому что боялись, что будет после?

Екатерина Карстен:
Да, я уже даже после Рио 16-го года думала уже – оставляю спорт, не буду заниматься. Потом ещё в Германии было – сижу и думаю: а что дальше? Чем заниматься, что делать? Я решила тренироваться для себя. Думаю, буду тренироваться.

Потом тренер у меня немецкий был. Говорит: «Чего ты сидишь дома? Давай в лодку. Тренируйся, я тебе буду помогать». Хоть с ним уже контракт не подписали – Беларусь. И я начала тренироваться, потом приехала в Брест на Кубок Беларуси и выиграла. И думаю – почему  нет. И дальше.  

Вадим Щеглов:
Причём Вы положили на лопатки молодых соперников!

«Судьба за меня решила – сломала ребро за неделю до отъезда на чемпионат мира». Почему Екатерина Карстен ушла из спорта-1

Екатерина Карстен:
И на чемпионате Европы была второй. В итоге уже на сборы перед чемпионатом мира – я на тренировке ребро сломала. И всё – моя карьера закончилась.

Вадим Щеглов:
Год назад Вы завязали с большим спортом. Как далось Вам это решение?

Екатерина Карстен:
Я-то готовилась сама, но это судьба за меня решила – сломала ребро за 10 дней или за неделю до отъезда на чемпионат мира, на котором был отбор на Олимпиаду. Так что тут судьба решила.

Вадим Щеглов:
Но это решение далось Вам как-то непросто?

Екатерина Карстен:
Конечно, я осталась ещё до конца сборов. На воду уже не ходила, потому что больно было. Тренировалась в зале, одна. Все ж на воде, а я одна со слезами на глазах. Конечно, очень тяжело.  

Вадим Щеглов:
Вы – боец!

Екатерина Карстен:
Конечно, было очень тяжело, была очень расстроена. Но что сделаешь?

Вадим Щеглов:
Но это не трагедия! Жизнь продолжается.

Екатерина Карстен:
Да. Как я думала в тот момент, что она закончилась. Но поживши, поняла, что да, жизнь и без спорта существует.

# Гребля # Вадим Щеглов

Другие новости рубрики

Все новости
Екатерина Карстен о скромности: «Заноситься? Всё равно нужно садиться в лодку и в соревнованиях участвовать»
16 июня 2020 18:07

Екатерина Карстен о скромности: «Заноситься? Всё равно нужно садиться в лодку и в соревнованиях участвовать»

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе
16 июня 2020 11:50

Лыжероллерную трассу торжественно открыли в Минском районе

Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»
16 июня 2020 10:35

Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»