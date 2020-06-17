«Судьба за меня решила – сломала ребро за неделю до отъезда на чемпионат мира». Почему Екатерина Карстен ушла из спорта

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы такой спортивный долгожитель, в хорошем смысле этого слова. Вы достаточно поздно ушли из этого спорта. Сколько Вам тогда было?

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Год назад это было, 46 лет.

Екатерина Карстен: «Я ходила всё время на улице, в лодке сидела, а сейчас в кабинете сидишь 8 часов – это, конечно, очень тяжело»

Вадим Щеглов:

46 лет! Хотя спортсмены гораздо раньше уходят с этой дистанции. Вы поэтому так долго оставались в спорте, потому что боялись, что будет после?

Екатерина Карстен:

Да, я уже даже после Рио 16-го года думала уже – оставляю спорт, не буду заниматься. Потом ещё в Германии было – сижу и думаю: а что дальше? Чем заниматься, что делать? Я решила тренироваться для себя. Думаю, буду тренироваться.

Потом тренер у меня немецкий был. Говорит: «Чего ты сидишь дома? Давай в лодку. Тренируйся, я тебе буду помогать». Хоть с ним уже контракт не подписали – Беларусь. И я начала тренироваться, потом приехала в Брест на Кубок Беларуси и выиграла. И думаю – почему нет. И дальше.

Вадим Щеглов:

Причём Вы положили на лопатки молодых соперников!