Капитан сборной по хоккею об инциденте с гимном: «Если бы это было в конце, наверное, реакция была бы другой»

Новости Беларуси. Спорт не просто увлечение, полезное для физического здоровья каждого отдельно взятого человека, а объединяющий фактор для миллионов. Потому тот, кто выходит на спортивные площадки, должен понимать: только от него зависит, победит или проиграет сегодня целая страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или группа спортсменов (упаси нас Господь – не так, как наши хоккеисты недавно «порадовали народ», что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена – считай, всего народа и всей страны – звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего к спорту.

А пока, видимо, в некоторых видах спорта не слишком уверено или привычно звучит победный голос Беларуси. За последнее время несколько случаев. В июле 2017 года легкоатлетка Скворцова ушла с первой ступеньки пьедестала , услышав вместо родного гимн чужой страны. И вот, буквально недавно, на хоккейном турнире в Норвегии наша дружина по ошибке слушала бессмертный хит «Песняров».

Андрей Антонов, капитан сборной Беларуси по хоккею:

Не хочу сравнивать эти две ситуации. Потому что, во-первых, было официальное соревнование. Во-вторых, гимн звучал в конце, а не в начале. Здесь по регламенту перед каждым матчем играются оба гимна стран, которые принимают участие в матче. Естественно, если бы это было в конце, наверное, реакция была бы другой. А так получилось, как получилось.

Сейчас, я думаю, самое главное – как-то всем объединиться вокруг общей цели. Потому что негатив и критика – это тоже полезные вещи, но, в целом, когда ты ощущаешь поддержку не только родных, близких, тренеров и какого-то узкого круга лиц, которые причастны к сборной, но и всех остальных, вообще всей страны – это все-таки добавляет тебе и уверенности, и желания. Даже окрыляет. Поэтому я призываю: побольше веры в своих спортсменов.