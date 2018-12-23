Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

Новости Беларуси. За футбол действительно обидно: сборная не блистает, а из клубов стабильно хорошо все только у БАТЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ни смена тренеров, ни поколений игроков, ни трагические события почему-то не мешают борисовчанам регулярно показывать достойный результат.

Алексей Бага, главный тренер футбольного клуба БАТЭ:

У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать, победа. И, как бы ни складывался матч, какое бы время ни было, мы должны побеждать. То есть пока свисток не прозвучал, будь то еврокубки, чемпионат Беларуси или еще какой-то турнир, мы должны играть до конца.

Алексей Бага, как и многие его предшественники, сам вышел на тренерский мостик с футбольного поля, потому прекрасно понимает, как нужно мотивировать команду на результат. На поле не должно быть места единоличию, но должны играть личности.

Алексей Бага:

Для них вызов в сборную – всегда как праздник. Едут туда с удовольствием, с задачей принести результат и добиться победы. Те же Драгун, Стасевич – можно кого угодно вспомнить, и Поляков с повреждениями играл все игры, какие предоставлялись им. То есть для борисовских – могу сказать за своих – это честь.

В идеале у каждого игрока сборной Беларуси должна быть равная молодежная смена. На практике – игре №1 что-то мешает быть таковой в Беларуси. «В чем загвоздка?» – на неделе спрашивал Президент у главы федерации футбола. Не хватает полей для тренировок? Пожалуйста, хотя бы доведите до ума региональные.