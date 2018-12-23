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Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

23 декабря 2018 16:42
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Новости Беларуси. За футбол действительно обидно: сборная не блистает, а из клубов стабильно хорошо все только у БАТЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»-1

Ни смена тренеров, ни поколений игроков, ни трагические события почему-то не мешают борисовчанам регулярно показывать достойный результат.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»-4

Алексей Бага, главный тренер футбольного клуба БАТЭ:
У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать, победа. И, как бы ни складывался матч, какое бы время ни было, мы должны побеждать. То есть пока свисток не прозвучал, будь то еврокубки, чемпионат Беларуси или еще какой-то турнир, мы должны играть до конца.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»-7

Алексей Бага, как и многие его предшественники, сам вышел на тренерский мостик с футбольного поля, потому прекрасно понимает, как нужно мотивировать команду на результат. На поле не должно быть места единоличию, но должны играть личности.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»-10

Алексей Бага:
Для них вызов в сборную – всегда как праздник. Едут туда с удовольствием, с задачей принести результат и добиться победы. Те же Драгун, Стасевич – можно кого угодно вспомнить, и Поляков с повреждениями играл все игры, какие предоставлялись им. То есть для борисовских – могу сказать за своих – это честь.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»-13

В идеале у каждого игрока сборной Беларуси должна быть равная молодежная смена. На практике – игре №1 что-то мешает быть таковой в Беларуси. «В чем загвоздка?» – на неделе спрашивал Президент у главы федерации футбола. Не хватает полей для тренировок? Пожалуйста, хотя бы доведите до ума региональные.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это небольшие деньги для того, чтобы создать в каждом районе и области центры эти. Тем более, в каждой школе городской, в каждой школе сельской есть эти стадионы, только надо их привести в порядок и назначить ответственных. Нужно, чтобы каждый руководитель сельскохозяйственного кооператива на селе, в районе  руководитель предприятия какого отвечали за этот клочок земли. Тогда будет толк.

Все у нас есть. У нас нет даже не организации, у нас нет спроса за результат. Но с моей стороны это не заржавеет.

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Александр Лукашенко # Фотофакт

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