Биатлон. Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место

Новости Беларуси. 23 декабря в чешском Нове-Место проходят заключительные биатлонные гонки в этом году – масс-старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 23 декабря в чешском Нове-Место проходят заключительные биатлонные гонки в этом году – масс-старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшим и на трассе, и на стрельбище у мужчин стал Йоханнес Бё. Действующий лидер общего зачета прошел на ноль все 4 огневых рубежа и спокойно финишировал с уверенным преимуществом в 46 секунд. Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, третий – россиянин Евгений Гараничев.
Белорусские биатлонисты в тридцатку отобравшихся в масс-старт не попали. А вот в женской гонке нам есть за кого поболеть. В третьей стартовой линии под 7 номером гонку начнет наша Ирина Кривко.