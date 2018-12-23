Биатлон. Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место

Новости Беларуси. 23 декабря в чешском Нове-Место проходят заключительные биатлонные гонки в этом году – масс-старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшим и на трассе, и на стрельбище у мужчин стал Йоханнес Бё. Действующий лидер общего зачета прошел на ноль все 4 огневых рубежа и спокойно финишировал с уверенным преимуществом в 46 секунд. Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, третий – россиянин Евгений Гараничев.