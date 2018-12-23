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Биатлон. Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место

23 декабря 2018 14:00
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Новости Беларуси. 23 декабря в чешском Нове-Место проходят заключительные биатлонные гонки в этом году – масс-старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место-1

Лучшим и на трассе, и на стрельбище у мужчин стал Йоханнес Бё. Действующий лидер общего зачета прошел на ноль все 4 огневых рубежа и спокойно финишировал с уверенным преимуществом в 46 секунд. Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, третий – россиянин Евгений Гараничев.

Биатлон. Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место-4

Белорусские биатлонисты в тридцатку отобравшихся в масс-старт не попали. А вот в женской гонке нам есть за кого поболеть. В третьей стартовой линии под 7 номером гонку начнет наша Ирина Кривко.

# Биатлон # Фотофакт

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