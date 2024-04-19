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«Калгари» завершил выступление в нынешнем сезоне НХЛ

19 апреля 2024 14:15
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«Калгари» завершил выступление в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. В заключительном поединке сезона «огоньки» камня на камне не оставили от «Сан-Хосе» – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» завершил выступление в нынешнем сезоне НХЛ-1

Белорусские исполнители результативными действиями не отметились. Егор Шарангович провел на льду 17 минут 32 секунды, трижды бросал, совершил два перехвата и завершил встречу с нулевым показателем полезности. Айс-тайм Ильи Соловьева составил 16 минут 14 секунд, он исполнил три блока, применил два силовых приема и также получил 0 в графу полезности. На этом «Калгари» отправляется в отпуск. Шарангович также может отдыхать. А Соловьев продолжит карьеру в АХЛ.

# Хоккей # Егор Шарангович # Илья Соловьев

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