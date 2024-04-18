Прямой эфир

Минск принимает рейтинговый турнир по теннису на призы РЦОП

18 апреля 2024 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск принимает рейтинговый турнир по теннису на призы РЦОП. Соревнования с 2024 года включены в республиканский календарь Министерства спорта и туризма Беларуси. За награды ведут борьбу 78 сильнейших мастеров большой ракетки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минск принимает рейтинговый турнир по теннису на призы РЦОП-1

В четверг, 18 апреля, состоялись поединки за четвертьфиналы как в одиночном разряде, так и в парных. Среди тех, кто продолжит борьбу за главный трофей и 16-летняя Владислава Фомина, первая сеяная турнира. Девушка пока занимает 19-ю позицию во взрослом отечественном рейтинге, а так же входит в седьмую сотню табеля о рангах ITF спортсменок до 18 лет.

Минск принимает рейтинговый турнир по теннису на призы РЦОП-4

Владислава Фомина, участница турнира:
Сложно играть против взрослых, потому что они поумнее, повзрослее, по-другому относятся ко всему. Выиграть, конечно, всегда приятно и в одиночке, и в паре любой турнир, матч. Выигрываю за счет того, что выстраиваю свою игру, правильно начинаю думать.

Минск принимает рейтинговый турнир по теннису на призы РЦОП-7

Андрей Шишко, исполняющий обязанности заместителя директора РЦОП по теннису:
Матчи очень напряженные, состоят из трех сетов. Мы здесь можем встретить и чемпиона Республики Беларусь 2023 года Михаила Дубровского. И чемпионов, и призеров первенств Республики Беларусь до 18 и до 16 лет. Собрались сильнейшие проверить себя перед республиканскими стартами, потому что в мае нас ожидает первенство Республики Беларусь, а в июне, после Игр БРИКС, мы проведем открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису.

Соревнования завершатся в воскресенье, 21 апреля, именно тогда и станут известны победители в одиночном разряде. Днем ранее, в субботу, состоятся финальные поединки в парах.

# Теннис # Андрей Шишко

Другие новости рубрики

Все новости
Егор Шарамков вышел в финал в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре
18 апреля 2024 19:51

Егор Шарамков вышел в финал в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре

Самбист Кухаренко выиграл бронзу на первом этапе международной серии Гран-при в Кемерове
18 апреля 2024 19:42

Самбист Кухаренко выиграл бронзу на первом этапе международной серии Гран-при в Кемерове

«Минчанка-2» одержала первую победу в стартовом круге финала Молодёжной лиги России
18 апреля 2024 19:42

«Минчанка-2» одержала первую победу в стартовом круге финала Молодёжной лиги России

Минчане отметили велопробегом день рождения белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»
18 апреля 2024 18:03

Минчане отметили велопробегом день рождения белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

Пляжный футбол. Белорусы успешно стартовали на «Весеннем Петербурге»
18 апреля 2024 13:43

Пляжный футбол. Белорусы успешно стартовали на «Весеннем Петербурге»

«Саскатун» Егора Сидорова вышел в полуфинал плей-офф Западной хоккейной лиги
18 апреля 2024 12:32

«Саскатун» Егора Сидорова вышел в полуфинал плей-офф Западной хоккейной лиги

Футболисты «Ислочи» обыграли жодинское «Торпедо-БелАЗ»
18 апреля 2024 10:43

Футболисты «Ислочи» обыграли жодинское «Торпедо-БелАЗ»

Алим Селимов: важно видеть воочию количество детей, занимающихся борьбой, и это не может не радовать
17 апреля 2024 20:34

Алим Селимов: важно видеть воочию количество детей, занимающихся борьбой, и это не может не радовать

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы
17 апреля 2024 19:19

Юные боксёры готовятся к открытому турниру MINSK OPEN – он станет отборочным на первенство Европы

Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в турнире за 9-14 место российской Суперлиги
17 апреля 2024 19:04

Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в турнире за 9-14 место российской Суперлиги

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к «Кубку Будущего» – Андрей Михалёв о подготовке
17 апреля 2024 17:23

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к «Кубку Будущего» – Андрей Михалёв о подготовке

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» стали обладателями Кубка Президента
17 апреля 2024 13:35

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» стали обладателями Кубка Президента