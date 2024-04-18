Минск принимает рейтинговый турнир по теннису на призы РЦОП. Соревнования с 2024 года включены в республиканский календарь Министерства спорта и туризма Беларуси. За награды ведут борьбу 78 сильнейших мастеров большой ракетки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг, 18 апреля, состоялись поединки за четвертьфиналы как в одиночном разряде, так и в парных. Среди тех, кто продолжит борьбу за главный трофей и 16-летняя Владислава Фомина, первая сеяная турнира. Девушка пока занимает 19-ю позицию во взрослом отечественном рейтинге, а так же входит в седьмую сотню табеля о рангах ITF спортсменок до 18 лет.

Владислава Фомина, участница турнира: Сложно играть против взрослых, потому что они поумнее, повзрослее, по-другому относятся ко всему. Выиграть, конечно, всегда приятно и в одиночке, и в паре любой турнир, матч. Выигрываю за счет того, что выстраиваю свою игру, правильно начинаю думать.

Андрей Шишко, исполняющий обязанности заместителя директора РЦОП по теннису:

Матчи очень напряженные, состоят из трех сетов. Мы здесь можем встретить и чемпиона Республики Беларусь 2023 года Михаила Дубровского. И чемпионов, и призеров первенств Республики Беларусь до 18 и до 16 лет. Собрались сильнейшие проверить себя перед республиканскими стартами, потому что в мае нас ожидает первенство Республики Беларусь, а в июне, после Игр БРИКС, мы проведем открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису.

Соревнования завершатся в воскресенье, 21 апреля, именно тогда и станут известны победители в одиночном разряде. Днем ранее, в субботу, состоятся финальные поединки в парах.