Егор Шарамков вышел в финал в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре

В Дохе продолжается четвертый и заключительный этап розыгрыша Кубка мира по спортивной гимнастике, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

По результатам второго соревновательного дня белорус Егор Шарамков успешно квалифицировался в финал в опорном прыжке. Награды в этом виде будут разыграны 20 апреля. Отметим, данный старт является отборочным для участия в летних Олимпийских играх в Париже.