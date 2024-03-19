«Калгари» Егора Шаранговича сохраняет шансы остаться в плей-офф

В Национальной хоккейной лиге белорусы сыграли друг против друга. «Калгари» Егора Шаранговича принимал «Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни выходили на лед, но результативными действиями не отметились. Айс-тайм Шаранговича – 15 минут 43 секунды, Протаса – 14,05. «Столичные» одержали убедительную викторию – 5:2. В рядах победителей дубль оформил Александр Овечкин. Успех позволил «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф. «Калгари» также сохраняет шансы на продолжение борьбы в нокаут-раунде.