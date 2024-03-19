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«Калгари» Егора Шаранговича сохраняет шансы остаться в плей-офф

19 марта 2024 13:35
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В Национальной хоккейной лиге белорусы сыграли друг против друга. «Калгари» Егора Шаранговича принимал «Вашингтон» с Алексеем Протасом в составе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» Егора Шаранговича сохраняет шансы остаться в плей-офф-1

Наши парни выходили на лед, но результативными действиями не отметились. Айс-тайм Шаранговича – 15 минут 43 секунды, Протаса – 14,05. «Столичные» одержали убедительную викторию – 5:2. В рядах победителей дубль оформил Александр Овечкин. Успех позволил «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф. «Калгари» также сохраняет шансы на продолжение борьбы в нокаут-раунде.

# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас

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