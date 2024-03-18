Белорусы выиграли международный турнир по волейболу на снегу в Новосибирске

В Новосибирске завершились международные соревнования по волейболу на снегу, которые стали успешными для белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт» .

Мужская дружина в составе Владислава Голодухина, Александра Борисенко, Евгения Адамчика и Сергея Шатерника завоевала золотые медали турнира. Женская команда заняла 8-е место. При этом белоруска Диана Карницкая победила в номинации «Лучший блокирующий».