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Белорусы выиграли международный турнир по волейболу на снегу в Новосибирске

18 марта 2024 19:37
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В Новосибирске завершились международные соревнования по волейболу на снегу, которые стали успешными для белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт» .

Белорусы выиграли международный турнир по волейболу на снегу в Новосибирске-1

Мужская дружина в составе Владислава Голодухина, Александра Борисенко, Евгения Адамчика и Сергея Шатерника завоевала золотые медали турнира. Женская команда заняла 8-е место. При этом белоруска Диана Карницкая победила в номинации «Лучший блокирующий».

Белорусы выиграли международный турнир по волейболу на снегу в Новосибирске-4

Отметим, всего участие в турнире приняли 28 команд из Беларуси, России, Индии и Казахстана. Для наших сборных это первые международные выступления в данной дисциплине.

# Волейбол

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