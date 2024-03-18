Президент провёл хоккейную тренировку вместе с клубом «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Белорусский лидер очередной раз показал прекрасную спортивную форму и красивую игру на льду. Вечером Александр Лукашенко провел совместную тренировку с хоккейным клубом «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыграли два периода по 35 минут (это, кстати, стандартный формат тренировок президентской команды). Шайб было много, а Первый забил буллит.

Напомним, в среду «динамовцы» официально закрывают сезон. Они успели отдохнуть после эффектной серии с одноклубниками из Москвы.