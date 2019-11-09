Какой самый сложный выбор делал и чем может заниматься бесконечно. Александр Глеб в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов: Чем вы можете заниматься бесконечно?

Вадим Щеглов: Если сорвёте в лотерею джек-пот, куда потратите деньги?

Александр Глеб: Я останусь один.

Вадим Щеглов: Вас легко вывести из себя?

Вадим Щеглов: Вы легко расстаётесь с деньгами?

Александр Глеб: За родителей и за детей.

Вадим Щеглов: Чего Вы боитесь?

Вадим Щеглов: Самая большая сумма денег, которую Вы тратили за раз?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Что для Вас главное: участие или победа?

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Александр Глеб:

Играть с детьми.

Вадим Щеглов:

Самый сложный выбор, который Вам приходилось делать в жизни?

Александр Глеб:

Переход из «Барселоны» в «Штутгарт»

Вадим Щеглов:

Можно ли быть хорошим для всех?

Александр Глеб:

Нет.

Вадим Щеглов:

Вы боитесь смерти?

Александр Глеб:

Да.

Также в интервью Александр Глеб рассказал:

– Почему часто меняет клубы, об уходе из какого жалеет, и зачем перешёл в «Ислочь»

– О работе на ТВ и рекламе с его участием

– Что думает о «Динамо-Брест» и Марадоне

– Что нужно сделать Беларуси для популяризации футбола

– О разводе и нынешней семье

– Почему его детство было лучше, чем у его детей

Смотрите 10 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.