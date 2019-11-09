Какой самый сложный выбор делал и чем может заниматься бесконечно. Александр Глеб в 12 честных ответах на неожиданные вопросы

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Что для Вас главное: участие или победа?
Александр Глеб, футболист:
Победа.
Вадим Щеглов:
Ваше самое большое разочарование?
Александр Глеб:
Проигрыш Лиги чемпионов.
Вадим Щеглов:
Самая большая сумма денег, которую Вы тратили за раз?
Александр Глеб:
Квартиру покупал.
Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?
Александр Глеб:
За родителей и за детей.
Вадим Щеглов:
Вы легко расстаётесь с деньгами?
Александр Глеб:
Средне.
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Александр Глеб:
Нет.
Вадим Щеглов:
Ваш самый страшный кошмар?
Александр Глеб:
Я останусь один.
Вадим Щеглов:
Если сорвёте в лотерею джек-пот, куда потратите деньги?
Александр Глеб:
На семью.
Вадим Щеглов:
Чем вы можете заниматься бесконечно?