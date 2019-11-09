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Чего не хватает белорусской сборной по футболу? Спросили Александра Глеба

09 ноября 2019 08:52
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Футболист высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Национальная сборная. Тема очень непростая. Какие, на Ваш взгляд, там болевые точки? И чего не хватает национальной сборной, чтобы, действительно, не было стыдно за то, как они представляют нашу страну?  

Александр Глеб, футболист:
Не хватает того, что мы ни разу не квалифицировались ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Хотя пару раз были очень близки к этому. Но в итоге, всё равно…

Вадим Щеглов:
А в чём проблема?

Чего не хватает белорусской сборной по футболу? Спросили Александра Глеба-1

Александр Глеб:
Да трудно сказать, в чём проблема. Сам долгое время тоже играл за сборную. Старались, в принципе, все выкладывались, но как-то… Вот честно, даже думаешь и не знаешь, как ответить на это.

Вадим Щеглов:
Тренеров не хватает, денег не хватает?

Александр Глеб:
В принципе, за сборную, всё-таки, приезжали не ради денег. Всё-таки, за страну, чего-то добиться, доказать, попасть туда. Всё-таки, для каждого футболиста попасть на чемпионат мира, Европы – это что-то особенное.

Полностью интервью смотрите на телеканале «РТР-Беларусь» 10 ноября в 21:15.  

# Футбол Беларуси # Александр Глеб

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