Чего не хватает белорусской сборной по футболу? Спросили Александра Глеба

Футболист высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Национальная сборная. Тема очень непростая. Какие, на Ваш взгляд, там болевые точки? И чего не хватает национальной сборной, чтобы, действительно, не было стыдно за то, как они представляют нашу страну?

Александр Глеб, футболист:

Не хватает того, что мы ни разу не квалифицировались ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Хотя пару раз были очень близки к этому. Но в итоге, всё равно…

Вадим Щеглов:

А в чём проблема?