«Эмоции самые яркие и приятные». Белорусские юниоры Валерия Хватик и Илья Сырыцкий стали чемпионами Европы по тайскому боксу

Новости Беларуси. Все европейские звёзды муай-тай сейчас в минском Дворце спорта. Он принимает континентальный чемпионат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 5-й соревновательный день идут финальные бои среди юниоров. А также у мужчин и женщин в нескольких весовых категориях. В этот этап пробились 23 белорусских спортсмена. За их плечами – успешные поединки.

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану К этому моменту чемпионами Европы в своих категориях стали Валерия Хватик и Илья Сырыцкий. Они одолели соперников из Польши и России.

Илья Сырыцкий, чемпион Европы по муай-тай среди юниоров:

Более менее собой доволен. Очень редко, когда можешь раскрыться на 100 %, но у меня это получается все больше. Без тренера, без вашей поддержки, без упорных тренировок ничего бы этого не было. Я не могу сейчас это рассказать – эмоции самые яркие и приятные.

Владимир Шурупов, тренер по муай-тай:

Я надеялся на него, в принципе вся команда надеялась, потому что он месяц назад выиграл первенство мира в Анталии, в Турции. Мы шли к домашнему этому чемпионату специально, целенаправленно готовились. Для детей это настоящая радость, гордость – сразиться на одном ринге с нашими взрослыми мэтрами тайского бокса. Дети просто в восторге от того, что они боксируют с ними на одном ринге.