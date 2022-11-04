Какие результаты показывают белорусы в НХЛ? Яркие моменты матчей

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи с участием белорусских игроков. «Нью-Джерси» в составе с Егором Шаранговичем продлевает свою беспроигрышную серию до шести встреч кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз «дьяволы» обыграли «Эдмонтон» со счетом 4:3.

Белорусский форвард играл в третьем звене, провел на площадке 16 минут 8 секунд, трижды угрожал воротам соперника, совершил один хит и заблокировал один бросок. Закончил Шарангович матч с показателем полезности «-1». Всего у нашего нападающего 6 баллов в 10 встречах.