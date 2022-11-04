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Какие результаты показывают белорусы в НХЛ? Яркие моменты матчей

04 ноября 2022 15:58
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В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи с участием белорусских игроков. «Нью-Джерси» в составе с Егором Шаранговичем продлевает свою беспроигрышную серию до шести встреч кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз «дьяволы» обыграли «Эдмонтон» со счетом 4:3.  

Белорусский форвард играл в третьем звене, провел на площадке 16 минут 8 секунд, трижды угрожал воротам соперника, совершил один хит и заблокировал один бросок. Закончил Шарангович матч с показателем полезности «-1». Всего у нашего нападающего 6 баллов в 10 встречах.  

Какие результаты показывают белорусы в НХЛ? Яркие моменты матчей-1

«Вашингтон» в составе с Алексеем Протасом уступил «Детройту» – 1:3. Белорус провел на льду 9 минут 49 секунд, на его счету одна потеря и два хита. В 12 матчах со старта сезона белорус заработал 3 очка.  

# Хоккей # Алексей Протас # Егор Шарангович # Фотофакт

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