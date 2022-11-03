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Арина Соболенко проиграла Марии Саккари на итоговом теннисном турнире года

03 ноября 2022 12:04
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Арина Соболенко не смогла победить во втором матче на итоговом теннисном турнире года, который проходит в США. Сильнее белоруски оказалась представительница Греции Мария Саккари, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко проиграла Марии Саккари на итоговом теннисном турнире года-1

Соперницы провели на корте чуть более полутора часов. Матч завершился в двух сетах. Итоговый счет – 2:6, 4:6. Это поражение значительно осложнило выход из группы. Для того чтобы заполучить путевку в плей-офф, в заключительном противостоянии необходимо обыгрывать американку Джессику Пегулу. Статистика личных встреч в пользу Соболенко – 3:1.

# Теннис # Арина Соболенко # Мария Саккари # Джессика Пегула # Фотофакт

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