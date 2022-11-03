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Спортивная гимнастика. На ЧМ стали известны первые обладатели путёвок на Олимпиаду в Париже

03 ноября 2022 15:14
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле, стали известны первые обладатели путевок на Олимпиаду в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивная гимнастика. На ЧМ стали известны первые обладатели путёвок на Олимпиаду в Париже-1

Мужчины разыграли медали в командном многоборье. В драматичной борьбе победителями стали дружины Китая, Японии и Великобритании. Они же квалифицировались на Олимпийские игры. Отметим, что на чемпионате мира – 2022 разыгрываются первые путевки на Олимпийские игры – 2024. Их получает топ-3 команд в женском и мужском многоборье.

К последней ротации команда Китая подходила с комфортным преимуществом в 4 балла над японцами. Последним видом у сборной КНР были вольные упражнения, у японской дружины – их коронный вид – перекладина. Однако олимпийский чемпион Дайки Хасимото не только не смог сократить разрыв, но и даже усугубил ситуацию – в своей комбинации он допустил падение. Как итог – Китай на первом месте, японцы вторые. У женщин квоты выиграли сборные США, Великобритании и Канады.

# Гимнастика # Дайки Хасимото # Фотофакт

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