Спортивная гимнастика. На ЧМ стали известны первые обладатели путёвок на Олимпиаду в Париже

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле, стали известны первые обладатели путевок на Олимпиаду в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужчины разыграли медали в командном многоборье. В драматичной борьбе победителями стали дружины Китая, Японии и Великобритании. Они же квалифицировались на Олимпийские игры. Отметим, что на чемпионате мира – 2022 разыгрываются первые путевки на Олимпийские игры – 2024. Их получает топ-3 команд в женском и мужском многоборье.

К последней ротации команда Китая подходила с комфортным преимуществом в 4 балла над японцами. Последним видом у сборной КНР были вольные упражнения, у японской дружины – их коронный вид – перекладина. Однако олимпийский чемпион Дайки Хасимото не только не смог сократить разрыв, но и даже усугубил ситуацию – в своей комбинации он допустил падение. Как итог – Китай на первом месте, японцы вторые. У женщин квоты выиграли сборные США, Великобритании и Канады.