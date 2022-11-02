«Было много спешки, неподготовленных бросков». Гандболисты «Аиста Китая» уступили БГУФК-СКА

После первого тайма гандболисты из команды «Аист Китая» уступали сопернику 5 мячей – 12:17. Во второй половине матча ситуация на площадке изменилась, китайские гандболисты активизировались и постепенно сокращали перевес. На экваторе второго тайма счет сравнялся 26:26. Наступила жара. Практически до финального свистка шансы на успех были равны у двух команд. Однако на финише матча БГУФК-СКА оказался более собранным и нацеленным на позитивный результат. Команда Олега Шарейко уступила 29:31.

Олег Шарейко, главный тренер ГК «Аист Китая»:

У нас все такие игры. Мы стараемся держать напряжение до конца игры. Слишком много ошибок было сегодня в нападении. Было много спешки, неподготовленных бросков. И в защите не очень хорошо поэтому было. Слишком большой отрыв, я считаю. Особенно в начале игры. Мне кажется, что потенциал у этих игроков есть, и мы постараемся еще его раскрыть. У всей команды есть.