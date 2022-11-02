Прямой эфир

«Было много спешки, неподготовленных бросков». Гандболисты «Аиста Китая» уступили БГУФК-СКА

02 ноября 2022 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В гандбольном чемпионате Беларуси столичная команда БГУФК-СКА принимала «Аист Китая». Игра проходила на площадке Дворца спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Было много спешки, неподготовленных бросков». Гандболисты «Аиста Китая» уступили БГУФК-СКА-1

После первого тайма гандболисты из команды «Аист Китая» уступали сопернику 5 мячей – 12:17. Во второй половине матча ситуация на площадке изменилась, китайские гандболисты активизировались и постепенно сокращали перевес. На экваторе второго тайма счет сравнялся 26:26. Наступила жара. Практически до финального свистка шансы на успех были равны у двух команд. Однако на финише матча БГУФК-СКА оказался более собранным и нацеленным на позитивный результат. Команда Олега Шарейко уступила 29:31.  

«Было много спешки, неподготовленных бросков». Гандболисты «Аиста Китая» уступили БГУФК-СКА-4

Олег Шарейко, главный тренер ГК «Аист Китая»:  
У нас все такие игры. Мы стараемся держать напряжение до конца игры. Слишком много ошибок было сегодня в нападении. Было много спешки, неподготовленных бросков. И в защите не очень хорошо поэтому было. Слишком большой отрыв, я считаю. Особенно в начале игры. Мне кажется, что потенциал у этих игроков есть, и мы постараемся еще его раскрыть. У всей команды есть.  

«Было много спешки, неподготовленных бросков». Гандболисты «Аиста Китая» уступили БГУФК-СКА-7

Во втором поединке дня «Гомель» на выезде выиграл у гродненского «Кронона» со счетом 34:31.  

# Гандбол # Олег Шарейко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» завершило выездную серию чемпионата КХЛ
02 ноября 2022 19:45

Минское «Динамо» завершило выездную серию чемпионата КХЛ

Футбол. Команда «Энергетик-БГУ» вышла в лидеры чемпионата Беларуси
02 ноября 2022 19:43

Футбол. Команда «Энергетик-БГУ» вышла в лидеры чемпионата Беларуси

Турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» стартовал в Минске
02 ноября 2022 19:41

Турнир по художественной гимнастике БФСО «Динамо» стартовал в Минске