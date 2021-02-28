Как занимаются дети в Академии футбола в Витебске?
Новости Беларуси. Олимпийские медали, как известно, куют в детских спортивных школах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Развитию именно детского спорта в Беларуси уделяют большое внимание. Знакомые всем названия состязаний «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» уже стали своеобразным брендом. Это и серьезная мотивация для юных спортсменов, и отличный способ вовремя рассмотреть будущего чемпиона.
Это Витебск. Здесь недавно открылась академия футбола, где готовят основу для местного клуба. График у «академиков» плотный: утром занятия в школе, после обеда – на поле. Азы игры номер один постигают ребята 2006 года рождения. Подростков, подающих надежды, кстати, уже переманивают другие ДЮСШ.
Почему вообще решил заняться футболом?
Влад Крюковский, учащийся Витебской Академии футбола:
Ну, есть много звезд футбола, которые мне понравились. Хочу стать также…
Как?
Ну, Роналду, например, Месси.
В академии созданы все условия для занятий спортом. Здесь есть общежитие, где живут ребята из других городов. Воспитанников кормят, обеспечивают инвентарем и транспортом в случае выездов на соревнования.
Александр Праслов, тренер ДЮСШ – ФК «Витебск»:
Благодаря манежу нашему развиваемся еще быстрее, потому что зима в этом году была суровая. Спасибо федерации, что построили нам такой манеж. В принципе, все довольны. Ребята тренируются в шортах, как говорится, в майках, то есть любая команда позавидует, у кого таких условий нет.
Сегодня 500 специализированных спортивных классов работают в 223 школах страны. Всего в них учатся более 10 тысяч ребят, занимающихся 43 видами спорта.
В каждой школе есть факультативы по разным видам спорта. Именно там может происходить первый отбор перспективных детей. С 2018 года в школах проводится даже олимпиада по предмету «Физическая культура и здоровье». Все это, как и материальная помощь государства, создает условия для развития чемпионов.