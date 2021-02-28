Как занимаются дети в Академии футбола в Витебске?

Новости Беларуси. Олимпийские медали, как известно, куют в детских спортивных школах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Развитию именно детского спорта в Беларуси уделяют большое внимание. Знакомые всем названия состязаний «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» уже стали своеобразным брендом. Это и серьезная мотивация для юных спортсменов, и отличный способ вовремя рассмотреть будущего чемпиона.

Это Витебск. Здесь недавно открылась академия футбола, где готовят основу для местного клуба. График у «академиков» плотный: утром занятия в школе, после обеда – на поле. Азы игры номер один постигают ребята 2006 года рождения. Подростков, подающих надежды, кстати, уже переманивают другие ДЮСШ. Почему вообще решил заняться футболом?

Влад Крюковский, учащийся Витебской Академии футбола:

Ну, есть много звезд футбола, которые мне понравились. Хочу стать также… Как? Ну, Роналду, например, Месси.

В академии созданы все условия для занятий спортом. Здесь есть общежитие, где живут ребята из других городов. Воспитанников кормят, обеспечивают инвентарем и транспортом в случае выездов на соревнования.

Александр Праслов, тренер ДЮСШ – ФК «Витебск»:

Благодаря манежу нашему развиваемся еще быстрее, потому что зима в этом году была суровая. Спасибо федерации, что построили нам такой манеж. В принципе, все довольны. Ребята тренируются в шортах, как говорится, в майках, то есть любая команда позавидует, у кого таких условий нет.