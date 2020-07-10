Одна из форм поддержки, даже, возможно, основная – специальные стипендии, которые получают спортсмены. Большое количество наших олимпийских чемпионов в свое время были стипендиатами фонда вашего клуба. Как юному спортсмену получить президентскую стипендию?

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Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Для того, чтобы участвовать в программе выплат и стипендий, тут необходимо выполнить несколько условий: нужно быть молодым, перспективным спортсменом до 25 лет, либо это тренеры до 41 года, необходимо уже показывать какой-то результат, занять с первое по восьмое место на международных спортивных соревнованиях и здесь, конечно, результат инвестируется в финансовую помощь и зависит от занятого места, и от уровня соревнований, является ли вид олимпийским, и самое главное – спортсмен не должен еще получать стипендию Президента.