Как белорусские спортсмены готовятся к Олимпиаде? Анонс фильма «Окрылённый спорт: седьмая высота»

Новости Беларуси. Покоренные олимпы и сложный путь к победам. Каких результатов достигли белорусские атлеты и как сегодня выглядит страна на международной арене?
Новости Беларуси. Покоренные олимпы и сложный путь к победам. Каких результатов достигли белорусские атлеты и как сегодня выглядит страна на международной арене?
Новые спортивные комплексы и сооружения, проведение соревнований мирового уровня.
Белорусский спорт за 26 лет. Вспомним наши громкие победы, тернистый путь к ним, новые олимпийские надежды страны и как наши спортсмены готовятся к покорению очередной высоты — своей седьмой летней Олимпиады.
«Окрыленный спорт: седьмая высота». 10 июля в 20:30 на СТВ.