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Как белорусские спортсмены готовятся к Олимпиаде? Анонс фильма «Окрылённый спорт: седьмая высота»

10 июля 2020 08:01
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Новости Беларуси. Покоренные олимпы и сложный путь к победам. Каких результатов достигли белорусские атлеты и как сегодня выглядит страна на международной арене?

Как белорусские спортсмены готовятся к Олимпиаде? Анонс фильма «Окрылённый спорт: седьмая высота»-1

Новые спортивные комплексы и сооружения, проведение соревнований мирового уровня. 

Как белорусские спортсмены готовятся к Олимпиаде? Анонс фильма «Окрылённый спорт: седьмая высота»-4

Белорусский спорт за 26 лет. Вспомним наши громкие победы, тернистый путь к ним, новые олимпийские надежды страны и как наши спортсмены готовятся к покорению очередной высоты — своей седьмой летней Олимпиады.  

«Окрыленный спорт: седьмая высота». 10 июля в 20:30 на СТВ.  

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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