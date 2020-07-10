«Это уже совершенно другой, новый и инновационный подход». Как будут искать талантливых спортсменов на уроках физкультуры

Как будут искать талантливых спортсменов на уроках физкультуры, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Как юному спортсмену получить президентскую стипендию?

Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:

Это уже совершенно другой новый и инновационный подход к поиску талантливых детей, основанный уже не только, как ребенок выступает непосредственно на спортивных соревнованиях, но и основанный на научном подходе, изучает именно функциональные возможности организма ребенка.

Расскажу, как это работает. Все дети у нас занимаются физкультурой в школе, сдают определенные нормативы, упражнения, учителя физкультуры данные этих тестирований вносят в специально разработанную программу и уже федерации, и сами спортивные юношеские школы, которые хотят присмотреть себе в резерв ребят, могут пользоваться этой программой и уже посмотреть по этим параметрам детей.

На втором этапе они уже приезжают в специальном оборудовании и проводят более глубокое тестирование для того, чтобы выявить предрасположенность организма к занятиям определенными видами спорта. Во многих странах этот подход давно уже используется и приносит свои плоды и успехи.