Александр Кедяров: Спорт – это достижение результатов. И для этого нужно собрать воедино множество аспектов

Новости Беларуси. Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру – зарядку по утрам и пробежки после работы. Об этом sb.by заявил призер Олимпийских игр, шестикратный рекордсмен мира в стрельбе Александр Кедяров.

По словам спортсмена, спорт является достижением результатов.

Александр Кедяров:

Для этого нужно собрать воедино множество аспектов: систему отбора талантов, инфраструктуру, тренеров, которым нужна зарплата. В конце концов, медицина. Все это требует серьезных вложений. По этой причине, кстати, во времена СССР спортсмены, которые имели серьезную поддержку государства, доминировали на всех крупных турнирах. А это важнейший момент: спорт во все времена был тесно связан с политикой. По результатам спортсменов оценивалась эффективность курса, выбранного той или иной страной, достижения атлетов позволяли государствам заявить о себе. Из-за этого, кстати, сегодня нередко спортсменов пытаются перетянуть на свою сторону различные политические силы, которые хотят расшатать ситуацию в стране. Очень хотелось бы, чтобы наши чемпионы не оказались пешками в этой игре.