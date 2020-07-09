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Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки

09 июля 2020 22:46
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Новости Беларуси. Спортивная жизнь продолжает выходить из режима самоизоляции. Среди прочего возобновились состязания по конному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки-1

9 июля в Ратомке стартовали Республиканские соревнования по преодолению препятствий.

Подробности в материале Натальи Федорцовой.

Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки-4

Наталья Федорцова, корреспондент:
Ратомка – цитадель белорусского конного спорта. Неоднократно здесь проходили состязания различного международного уровня. А сегодня здесь соревнуется в том числе и наш ближайший резерв.

Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки-7

Более 120 спортсменов из Минской и Брестской областей испытывают себя Первенством Беларуси по конкуру. В рамках турнира проходят и открытые республиканские соревнования. Поэтому среди молодых и перспективных на поле выходят уже состоявшиеся мастера.

Среди них Дмитрий Любомиров, которого сегодня можно назвать играющим тренером.

Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки-10

Дмитрий Любомиров, старший тренер отделения преодоления препятствий РЦОП конного спорта и коневодства:
Я никогда не ищу от выступлений на лошадях, от езды на лошадях никогда не ищу негатива. Для меня любой опыт – позитивный опыт. Это наши, так сказать, друзья, коллеги. Их нужно просто любить и понимать.

Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки-13

Помимо молодых спортсменов обкатку серьезными соревнованиями проходит и открытая арена, которая была на реконструкции. Сегодня она соответствует всем международным стандартам. Главная особенность площадки – еврогрунт с внутренним поливом. Песок для него привозят из определенного рудника, который находится в Жлобине.

Республиканские соревнования по конкуру проходят в Ратомке. Что изменилось на арене после реконструкции и как здесь проходят тренировки-16

Виктор Малашко, генеральный директор РЦОП конного спорта и коневодства:
Эта площадка находится как бы в ванной. Внутри площадки разбросаны дренажные трубы, которые постоянно поддерживают уровень воды. Вы стоите – вода проступает. Здесь нет пыли, здесь песок определенной фракции и два вида геотекстиля: один, который удерживает воду, и другой, который сдерживает песок.

Одним словом, теперь всадники и их лошади готовы к любым погодным условиям.

Первенство Беларуси и Республиканские соревнования по преодолению препятствий завершатся в ближайшую субботу, 11 июля.

# Конный спорт # Наталья Федорцова # Дмитрий Любомиров # Виктор Малашко # Фотофакт

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