Как стать рефери на Олимпиаде и может ли стать судейство профессией – интервью с Валентином Сюльжиным
В белорусской летописи борцовского судейства есть только четыре представителя спортивной Фемиды олимпийской категории. Валентин Сюльжин замыкает квартет. Как белорус получил в непростое время международное призвание и кто может повторить его успех. О непростом судейском хлебе и о перспективах отечественной борьбы поговорили мы с Валентином у нас в студии «Спорттаймера».
Как удалось поехать судить Олимпиаду в Париже?
Валентин Сюльжин, судья международной олимпийской категории:
Как участник Олимпиады я был в Париже в 2024 году, а также я был как непосредственный зритель на Олимпиаде в Лондоне и в Рио. Я был как зритель, интересующийся профессиональным судейством. То есть мне было очень интересно наблюдать за спортсменами и за судьями во время соревнований. Я выходил из зала, из арены за эти полтора-два часа, которые проходили состязания, я выжатый. То есть я не понимал, настолько мне было это сложно, это давалось, потому что мне... Наблюдение. Да, но я учился, да, я учился, глядя уже на именитых рефери, как они судят, их жестикуляция, их оценка.
Юлия Силипицкая:
Ну и в Париж ты полетел в качестве судьи. А как удалось туда, так скажем?
Валентин Сюльжин:
Это сложная система отбора. В течение четырех лет на олимпийский цикл Международная федерация создает список судей и методом отсева к каждому чемпионату мира она отсеивает то или иное количество судей.
Юлия Силипицкая:
То есть, чтобы поехать судить Олимпийские игры в течение четырех лет, надо где-то еще судить?
Валентин Сюльжин:
Это обязательно чемпионаты мира, континентальные чемпионаты Европы, рейтинговые турниры и отборочные олимпийские турниры к Олимпиаде.
Юлия Силипицкая:
Хорошо. Вот четыре года отсудил, и потом ты получаешь приглашение, или ты прям видишь этот отсев, эту борьбу в борьбе? То есть рефери тоже, по сути дела, на ковре борются только между собой бесконтактно.
Валентин Сюльжин:
Да, совершенно верно. Мы узнали о своей лицензии на Олимпийские игры меньше чем за полтора месяца.
Может ли судейство стать профессией?
Валентин Сюльжин:
Смотрите, в Институте физкультуры, прежде всего, есть курсы судейского мастерства. Перескакивая на нашу тему, на «Лиге храбрых» мы приглашали молодых студентов, которые учатся, обучаются, уже приглашали на соревнования, на обучающий семинар в «Стайках», который проходил. Мы приглашали их для того, чтобы они уже изначально пробовали себя в качестве судьи на начальном этапе образования, получения профессии. Потому что чаще всего судьи появляются из тренеров.
Юлия Силипицкая:
Если у тебя не получилось как спортсмен проявить себя, в данном случае в борьбе, не получилось, допустим, или не захотел – тренерская стезя, то абсолютно равнозначной может быть стезя судьи. Я правильно понимаю?
Валентин Сюльжин:
Да, она может быть интересна людям, которые еще хотят пожить в спорте. Потому что, если возвращаться к теме моего участия в суде, после того как я посмотрел чемпионат мира, я же не доборолся 22 года. На чемпионате Беларуси я тогда занял третье место, проиграл в полуфинале. И получается, после того как меня пригласили в смешанные единоборства, я оставил борьбу.
Что сложнее судить, греко-римскую или вольную борьбу?
Валентин Сюльжин:
Для судей, которые судят уже чемпионаты мира, Олимпийские игры, чемпионаты Европы, понятно, для него уже нет градации вольная, греко-римская. Поэтому и судью готовят. Есть международные семинары. После того, когда ты получил уже национальную категорию, белорусская федерация может тебя отправлять для повышения твоей квалификации на сдачу на международную категорию. Постоянные экзамены, проверочки.
Для меня, наверное, сложнее судить греко-римскую борьбу. Более сконцентрировано ты себя чувствуешь, потому что ты обращаешь на такие мелочи внимание, на которые судьи, которые занимались греко-римской борьбой, они это не замечают. Они не считают это фолом. Они считают это нормальным, но когда те в правилах строго-настрого прописаны.
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