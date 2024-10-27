Как стать рефери на Олимпиаде и может ли стать судейство профессией – интервью с Валентином Сюльжиным

В белорусской летописи борцовского судейства есть только четыре представителя спортивной Фемиды олимпийской категории. Валентин Сюльжин замыкает квартет. Как белорус получил в непростое время международное призвание и кто может повторить его успех. О непростом судейском хлебе и о перспективах отечественной борьбы поговорили мы с Валентином у нас в студии «Спорттаймера».

Как удалось поехать судить Олимпиаду в Париже?

Валентин Сюльжин, судья международной олимпийской категории:

Как участник Олимпиады я был в Париже в 2024 году, а также я был как непосредственный зритель на Олимпиаде в Лондоне и в Рио. Я был как зритель, интересующийся профессиональным судейством. То есть мне было очень интересно наблюдать за спортсменами и за судьями во время соревнований. Я выходил из зала, из арены за эти полтора-два часа, которые проходили состязания, я выжатый. То есть я не понимал, настолько мне было это сложно, это давалось, потому что мне... Наблюдение. Да, но я учился, да, я учился, глядя уже на именитых рефери, как они судят, их жестикуляция, их оценка.

Юлия Силипицкая:

Ну и в Париж ты полетел в качестве судьи. А как удалось туда, так скажем?

Валентин Сюльжин:

Это сложная система отбора. В течение четырех лет на олимпийский цикл Международная федерация создает список судей и методом отсева к каждому чемпионату мира она отсеивает то или иное количество судей.

Юлия Силипицкая:

То есть, чтобы поехать судить Олимпийские игры в течение четырех лет, надо где-то еще судить?

Валентин Сюльжин:

Это обязательно чемпионаты мира, континентальные чемпионаты Европы, рейтинговые турниры и отборочные олимпийские турниры к Олимпиаде.

Юлия Силипицкая:

Хорошо. Вот четыре года отсудил, и потом ты получаешь приглашение, или ты прям видишь этот отсев, эту борьбу в борьбе? То есть рефери тоже, по сути дела, на ковре борются только между собой бесконтактно.

Валентин Сюльжин:

Да, совершенно верно. Мы узнали о своей лицензии на Олимпийские игры меньше чем за полтора месяца.

Может ли судейство стать профессией?