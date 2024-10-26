В Минске проходят республиканские соревнования по баскетболу среди юношей до 11 лет

Столица в эти дни принимает республиканские соревнования по баскетболу среди юношей до 11 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Столица в эти дни принимает республиканские соревнования по баскетболу среди юношей до 11 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
За медали борются спортсмены из всех регионов Беларуси. Восемь команд разделены на две группы по четыре дружины. Из каждого квартета по два лучших коллектива выходят в полуфинал, победители получают путевку в финальный раунд. Несмотря на то, что это юношеские соревнования, конкуренция серьезная. Каждый баскетболист сражается самоотверженно, и никто не намерен упускать шансы. На лидирующих позициях пока дружины из Гродно и Минской области.
Захар Сивицкий, участник соревнований (Минская область):
Соревнования – это самое, наверное, масштабное у нас в республике по юношеским. Надо показывать результат, добиваться. Самое главное – тут войти в четверку лучших. Конкуренция очень сильная, если честно. Если ты будешь все время играть со слабым соперником, то ты ничего не добьешься. Если ты будешь с более сильным и сильным, то ты начинаешь расти.
Анастасия Голомако, тренер команды Минской области:
Соревнования для этого юношеского возраста очень важны, потому что они первые у нас в республике для детей 2012-2014 годов. Нужно показать свои умения и силы, чтобы потом понимать, что мы имеем вообще в республике и конкретно в нашей команде среди других. Конкуренция очень ощутимая. Все три матча у нас прошли на каком-то таком валидольном состоянии, можно сказать. Конкуренцию вот нам сейчас составляет команда Гродненской области. Очень сильные дети. И также команды «Минск-1» и «Гомеля».
27 октября пройдет решающий раунд и определятся победители турнира.