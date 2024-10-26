«Металлург» взял верх над «Локомотивом» – итоги игрового дня ЧБ по хоккею

«Брест» на домашнем льду не смог совладать с лидером чемпионата – «Динамо-Молодечно». Гости не позволили усомниться в своем превосходстве и победили со счетом – 7:3. А вот минская «Юность» в Новополоцке отвоевала победу только в овертайме. Основное время матча с «Химиком» завершилось вничью – 1:1. А в дополнительное время победу команде Сергея Стася принес точный бросок Владислава Демидовича.

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:

Наверное, не совсем выразительные получились первый и второй периоды. Затем в третьем владели инициативой, были шансы забить. Все равно, мало нацеленности на ворота. В третьем периоде создавали хорошие моменты, но не могли забить. Я думаю, что заслуженные два очка мы заработали.

«Металлург» на выезде взял верх над «Локомотивом» – 4:2. Михаил Стефанович записал на свой счет хет-трик и ассистентский балл.