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Белорусские хоккеисты показывают результативные игры в заокеанских лигах

26 октября 2024 18:34
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Белорусские хоккеисты продолжают успешно выступать в заокеанских лигах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В регулярном чемпионате АХЛ сошлись команды наших легионеров – «Абботсфорд» выиграл у «Сан-Диего» – 3:1.

Белорусские хоккеисты показывают результативные игры в заокеанских лигах-1

Счет в этом матче на 3-й минуте открыл Егор Сидоров. Нападающий победителей – Данила Климович восстановил равновесие на 10-й минуте. А во втором отрезке игры он ассистировал Марку Фридману при третьем взятии ворот. По итогам поединка у Сидорова коэффициент полезности – 0, у Климовича – +1, и он признан первой звездой матча. Ворота «Аботсфорда» защищал Никита Толопило – белорусский вратарь отразил 19 из 20-ти бросков.

Белорусские хоккеисты показывают результативные игры в заокеанских лигах-3

В чемпионате юниорской лиги Онтарио команда белоруса Андрея Лошко «Ниагара» одержала победу над «Сарнией» – 4:3. Отечественный нападающий на 12-й минуте открыл счет в матче, реализовав большинство. Это уже восьмая шайба Лошко в нынешнем сезоне. Белорусский форвард – второй бомбардир своей команды и девятый в лиге. В 11-ти поединках он набрал 16 очков при показателе полезности – +7.

# Хоккей

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