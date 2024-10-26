Белорусские хоккеисты показывают результативные игры в заокеанских лигах

Белорусские хоккеисты продолжают успешно выступать в заокеанских лигах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В регулярном чемпионате АХЛ сошлись команды наших легионеров – «Абботсфорд» выиграл у «Сан-Диего» – 3:1.

Счет в этом матче на 3-й минуте открыл Егор Сидоров. Нападающий победителей – Данила Климович восстановил равновесие на 10-й минуте. А во втором отрезке игры он ассистировал Марку Фридману при третьем взятии ворот. По итогам поединка у Сидорова коэффициент полезности – 0, у Климовича – +1, и он признан первой звездой матча. Ворота «Аботсфорда» защищал Никита Толопило – белорусский вратарь отразил 19 из 20-ти бросков.