Как становятся лучшими футболистами и в какие приметы верят спортсмены? Поговорили с Владимиром Хващинским

Новости Беларуси. На неделе Белорусская федерация футбола подводила итоги года и раздавала престижные премии. Звездный мяч получил 31 соискатель, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая, СТВ:

Не буду вас томить, лучшим футболистом стал нападающий футбольного клуба Минск, Владимир Хващинский. Парень – золото, не звездил, не ныл, не.... просто мы его пригласили и он просто пришел без опозданий к нам в «Спорттаймер», покорив своей искренностью и человечностью. В гостях программы «Спорттаймер» лучший футболист Беларуси 2022 года Владимир Хващинский. «Не хотелось проигрывать». Ожидаема ли была награда?

Владимир Хващинский, лучший футболист Беларуси 2022:

Я знаю, что есть футболисты, которые в 15-16 лет приходили и играли потом. Юлия Силипицкая:

Это кто такие уникальные? Владимир Хващинский:

Даже Вадим Викторович Скрипченко, он тоже. Юлия Силипицкая:

Он ваш любимый персонаж. Владимир Хващинский:

У нас в команде Эдуард Жевнеров, он с 15 или вообще16 лет начал. Я с семи в Бресте, там была такая секция, после школы приходил, занимался, через год забрали в СДЮШОР. На компьютере у меня, помню, диск был «Франция-98», тогда чемпионат мира шел. Было мне восемь лет, я играл в этот футбол, сколько там было команд, уровень не особо сильный, легкий ставил, я всеми командами играл, кубок выиграл. Понятно, уровень слабее ставил, потому что не хотелось проигрывать. Юлия Силипицкая:

А, понятно, ты не любишь проигрывать. А вот на сегодня ты ощущаешь себя богом, насколько неожиданно вообще было, что раз – и получил такую награду – «Лучший футболист страны»? Владимир Хващинский:

Нет, таким богом, конечно, нет. Очень приятно было получить награду, такая высокая награда.

Юлия Силипицкая:

Неожиданно или ожидаемо? Владимир Хващинский:

Честно, целый год даже об этом не задумывался. Но когда в конце кто-то стал говорить, друзья стали говорить, что Вова, могут лучшего дать, потому что ты хорошо сезон провел, условно говоря, больше и некому, чтобы кто-то и за рубежом, легионеры. Юлия Силипицкая:

Ну кто-то же покер не оформил, с 2020 года все ждем. Владимир Хващинский:

Покер, да, получилось. Лучше забивать в каждой игре, условно, по два гола, главное, чтобы команда побеждала. Чем не забивать 10 игр, а потом забить в одной пять. Почему «Минск» не поднялся выше 6 места в таблице?

Юлия Силипицкая:

Год в «Минске» этот был очень сложный. Насколько я знаю, для вас он выдался достаточно успешным. Владимир Хващинский:

В клубе, это не секрет, много проблем очень, но парни молодцы, я их похвалил после сезона. Огромное спасибо всем сказал на нашем собрании, что молодцы. Никто не жаловался, все стиснули зубы, терпели, играли, выкладывались, никто не думал, когда выходил на футбольное поле, об этих проблемах. Парни выходили, полностью выкладывались, огромный им респект за это и огромное уважение, что на протяжении семи месяцев состояние финансовое было не особо, но пацаны все играли за любовь к футболу. Юлия Силипицкая:

Шестое место итоговое, которое получилось в чемпионате, если бы финансовое положение было лучше, можно было бы улучшить? Владимир Хващинский:

Главный тренер Вадим Викторович хотел намного выше забраться. Юлия Силипицкая:

А могли? Владимир Хващинский:

Могли. В том плане, если бы было стабильное финансирование, не ушли бы люди летом, так как у парней были предложения. Юлия Силипицкая:

Слушайте, ко мне тут «Энергетик» недавно приходил, сказал: посмотрите, у нас вторая позиция. И совершенно бесплатно! Это как?

Владимир Хващинский:

«Энергетик», у них там система целая, честно, я не знаю, как. Юлия Силипицкая:

Бывает бесплатный футбол? Владимир Хващинский:

Я не понимаю. Юлия Силипицкая:

В вашей спортивной географии частая смена клубов, но они рядышком. Что же вы такой непостоянный? Владимир Хващинский:

Так складывалось. В «Динамо» не при всех тренерах получалось закрепиться. Не хотелось сидеть на лавке, пытался все время играть. Юлия Силипицкая:

Вас, такого брутального, игнорировали? Владимир Хващинский:

Там не брутальность смотрится, а смотрят твои профессиональные качества футбольные. Юлия Силипицкая:

Ой, только не говорите, что они у вас внизу стояли? Скрипченко уже навострил уши на «Динамо», вы тоже за ним пойдете? Владимир Хващинский:

Посмотрим, все может быть. Юлия Силипицкая:

Что это значит? Вы собрали команду, поблагодарили по этому поводу?

Владимир Хващинский:

В команде много у кого контракты в футбольном клубе «Минск» заканчиваются, сейчас такие времена, в основном у всех контракты на год. И у основного состава буквально пару человек остается, а у всех остальных заканчиваются контракты буквально сегодня. Юлия Силипицкая:

То есть в новом сезоне ваша фамилия может прозвучать в новом списках «Динамо-Минск»? Владимир Хващинский:

В любой другой команде такие же равные шансы, что могу оказаться. Верят ли футболисты в приметы? Юлия Силипицкая:

А, ну вы подождете предложений. Вы же теперь титулованный очень-очень-очень. У вас в этом году получается четверочка: 2022, если суммировать, четверочка где-то выходит, четвертый ребенок родился, четвертый гол оформил. Все вокруг четверочки, вы что, шаманите что-ли?

Владимир Хващинский:

Я думаю, у каждого есть какие-то приметы. Точно знаю, что у Антона Шрамченко, например, если он игру удачную сыграл, забил гол, пас отдал, ему надо перед следующей игрой все обязательно в таком же порядке делать. На разминку в одной и той же манишке выходить, стоять третьим, когда на поле выходишь в очереди, а не четвертым. Юлия Силипицкая:

А вот Шрамченко нет. Чего вы его с собой не взяли? Я знаю, что у вас с ним такой коннект, он ваш хороший партнер. Владимир Хващинский:

Антон очень зациклен постоянно на атаку, ищет постоянно обостряющую передачу. Юлия Силипицкая:

Такой мыслитель? Владимир Хващинский:

Да, он не будет играть от обороны, на сохранение. Все время на атаку, обостряет каждую свою передачу, чтобы она была голевая. Мне это нравится, так как я игрок штрафной, я ищу эти передачи и предлагаю себя вперед. И без пасов Антона было бы очень сложно. Юлия Силипицкая:

А в обычной жизни вы дружите? Владимир Хващинский:

Да, на базе вместе в комнате жили целый год, так как и по возрасту плюс-минус подходим, много молодых было в команде. Юлия Силипицкая:

А сколько у него детей?

Владимир Хващинский:

У него двое. Юлия Силипицкая:

Понятно, в перспективе может слияние семей состояться. «В 32 можно парить». Как возраст сказывается на спортсменах? Юлия Силипицкая:

А вообще 32, можно озвучить? Мне просто больше, поэтому я на правах хозяйки. Насколько возраст сейчас дает силы или, наоборот, забирает?

Владимир Хващинский:

После 30 я почувствовал, насколько оно все становится тяжелее. Тяжелее становится, потому что дольше восстановление идет мышц после игр, тренировок. Для себя скажу, я стал намного качественнее к себе, к своему здоровью относиться. Так как до 30 думал: буду еще играть и играть, бегалось как-то полегче, можно было где-то режимчик нарушить, не выспаться. Юлия Силипицкая:

Ага, нарушал. А чем нарушал, расскажи? Владимир Хващинский:

Мог где-то не выспаться, бывало, что и дети не давали поспать. Юлия Силипицкая:

На дискотеку ходил? Владимир Хващинский:

Все ходили, конечно, не без этого. Юлия Силипицкая:

А на дискотеке чего больше: по спиртному или потанцевать? Владимир Хващинский:

Думаю, зависит от обстановки, в меру оно не мешает. Главное, аккуратно и на тренировки в хорошем состоянии приходить. Юлия Силипицкая:

Шрамченко с собой брал? Владимир Хващинский:

Нет, Шрамченко семьянин. В 32 можно парить при правильном отношении именно к себе и здоровью. «Этот лимит, честно, вообще не нравится». Что стоит изменить в ЧБ? Юлия Силипицкая:

На ваш взгляд как профессионала, что бы вы изменили в нашем чемпионате?

Владимир Хващинский:

Что бы изменил? В первую очередь все эти ограничения. Я считаю, что они неправильные, можно было лояльнее их сделать. Юлия Силипицкая:

Давайте конкретизируем, что за ограничения, потому что в спорте большом тоже есть ограничения. Владимир Хващинский:

Какие-то потолки зарплат можно делать, это понятно, но должны быть какие-то поблажки. Лимиты федерации, что один молодой игрок должен играть. Я не знаю… Юлия Силипицкая:

То есть несправедливо, должно быть больше молодых, да? Конечно, «Энергетик» говорит: бесплатно готов! Владимир Хващинский:

У нас в ФК «Минск» молодых и так много, они все играли. Тот же Душевский, Печура, Халимончик, они все играли. Не смотрели на лимит, у нас играло 3-4 молодых. Мне этот лимит, честно, вообще не нравится. Юлия Силипицкая:

Давайте в последний раз и пойдем о хорошем. Что еще изменяем? Владимир Хващинский:

Поля. Я бы сказал, плюс-минус все хорошего качества, немного искусственных. Только на Маяковского уже пошарпалось. Юлия Силипицкая:

А кто виноват? Это же вы своими ногами-то пошарпали. Владимир Хващинский:

Очень большая нагрузка на него в последние годы, так как много команд там очень играло, следовало бы поменять. А если брать в общем, много полей искусственных кладется, есть где тренироваться. Юлия Силипицкая:

То есть вы уже в положительное плавно перешли?