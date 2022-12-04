«Для нас это имеет большое значение». Турнир памяти Владимира Рыженкова состоялся в 25-й раз

Новости Беларуси. Турнир по баскетболу памяти министра спорта и туризма, первого президента Национального олимпийского комитета Беларуси Владимира Рыженкова в 2022 году отпраздновал свой юбилей, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Международный старт состоялся в 25-й раз и собрал сильнейших парней и девушек. В 2022 году, помимо зарубежных клубов, противостояли белорусским юниорским сборным национальные команды сверстников из России. Пользу от такого плотного взаимодействия нашей и российской федераций баскетбола отмечают функционеры обеих стран.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Мы очень рады, что у нас есть возможность в очередной раз провести этот турнир. Уже 25-й, юбилейный турнир. Для нас особая честь, что он продолжает оставаться международным, к нам приехали лучшие команды России.

Наталья Водопьянова, генеральный секретарь Российской федерации баскетбола:

Для нас необходима, конечно, игровая практика. В этой ситуации все равно, я надеюсь, что от игры к игре дети становятся лучше. И чтобы у них этот вкус побед не терялся. Нас всегда здесь тепло принимают, мы всегда с радостью сюда едем.

В рамках турнира каждому коллективу предстояло провести три поединка. А кульминацией форума стали матчи национальных команд Беларуси и России.

Хоть наш мужской коллектив и собрался совсем недавно, парни показали себя с самой лучшей стороны. Впереди у ребят сборы и упорные тренировки. Но уже сейчас они демонстрируют красивую игру и достойные результаты.

Артур Орловец, главный тренер мужской сборной (U-16) Беларуси по баскетболу:

Команда, скажем так, собралась совсем недавно, были небольшие сборы (подробности). За такой короткий срок нам надо было уместить все: и нападение, и защиту. Есть свои там небольшие шероховатости, на которых они учатся становиться все-таки… Должны работать, как один механизм. Поэтому я думаю, что как на площадке, так и за ее пределами им есть к чему стремиться. Зрители приходят, смотрят. Молодое поколение, ребята, которые помладше. Опять же, из структуры клуба «Минск» пришли, посмотрели, видят, к чему стремиться, за кем тянуться. Правильные примеры нужно выбирать. По играм, по ребятам видно, что для нас это имеет большое значение. Не только для них, но и для тренеров.

Не остались в стороне и девушки, которые также показывали яркий и зрелищный баскетбол. Несмотря на статус и силу соперниц, наши спортсменки каждый раз выходили на площадку только с одной целью – бороться до самого конца и, конечно же, побеждать. Пусть не всегда все шло гладко, но верит в успешное будущее девушек и Максим Рыженков.

Максим Рыженков:

Я буду надеяться, что наши ребята не подведут, но, как всегда, мы все, мужчины, больше надеемся на женщин. Поэтому пока веры в нашу женскую команду у меня больше.

Елена Ивановская, главный тренер женской сборной (U-16) Беларуси по баскетболу:

Главная задача этого турнира – это получить игровую практику с хорошими соперниками (подробности).

Без практики не будет результата. А любой тренировочный процесс должен быть закреплен турнирами. Российские баскетболисты – серьезные соперники, соревнуясь с которыми наши спортсмены становятся только сильнее.