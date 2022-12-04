На ЧМ завершился групповой этап. Посмотрите на тысячный матч Месси и лучшие моменты состязания

В мировом футболе завершился групповой этап, сообщили в рубрике «Спорттаймер» на СТВ. Сенсация накрывала волной сенсацию.

Считанные дни назад завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. Одна половина команд уже упаковала свои чемоданы, вторая готовится к важной стадии. Впереди самое интересное – игры на вылет. Однако, несмотря на то, что борьба в 1/8 уже набрала обороты, шум от группового раунда до сих пор не утихает. Главными сенсациями отметились квартеты Е и F. Бронзовые призеры прошлого мундиаля – бельгийцы – уехали домой. В последнем раунде группового этапа дружина стараниями Ромелу Лукаку сыграла в нулевую ничью с Хорватией, подарив таким образом ей путевку в плей-офф. Удивительные вещи происходят. Марокканцы, находясь в одной группе с призерами прошлого чемпионата мира, вышли с первого места, набрав рекордное для африканского коллектива количество очков.

В 1/8 соперниками марокканцев станут испанцы, которые вышли из группы Е со второго места, обойдя немцев лишь по разнице мячей. Разборки в этой группе сотрясали мир в четверг, 1 декабря. В итоге получилось так, что немцы спасли испанцев, а испанцы подставили немцев. Напомним, до заключительного раунда бундестим сенсационно занимала последнее место. Для плей-офф ей нужно было победить Коста-Рику и надеяться на то, что Япония исчерпала свой запас сенсаций.

Подопечные Флика в ярчайшем матче оделили южноамериканцев со счетом 4:2 и выполнили свою задачу. Вот только «красной фурии», видимо, не нравилась возможность встретиться в четвертьфинале с Бразилией. Японцы, владея мячом всего 17,7 % времени, неожиданно выиграли 2:1 и вышли из группы с лидирующей позиции. Отметим, подопечные Луиса Энрике рисковали. Если был костариканцы все-таки выиграли, то вылетели бы из турнира как раз европейцы. Но второй мундиаль подряд именно немцы завершили борьбу на групповой стадии. Камнем преткновения вновь стали азиаты. К сожалению, чемпионат многое теряет без немецкой машины. Матч Испания – Германия по качеству пока получился одним из лучших на этом турнире. И таких поединков хочется видеть больше, а не попытки взломать «автобус».

Томас Мюллер, игрок сборной Германии:

Это полная катастрофа, для нас это невероятно горько, потому что нашего результата было бы достаточно. Если бы Испания не проиграла Японии, это чувство бессилия.

Примеру страны восходящего солнца последовала еще одна азиатская сборная – Южная Корея. Минимально обыграла Португалию 2:1 и квалифицировалась в плей-офф, отправив домой Уругвай. Азиатские болельщики в эти моменты, казалось, были самыми счастливыми на планете. Заключительный тур группового этапа отметился и историческим событием. Впервые матч чемпионата мира рассудила женщина. Стефани Фраппар была главным арбитром в матче Германия – Коста-Рика. Француженка славится своей строгостью и демократичностью, позволяет игрокам бороться, не сбивая темп игры. И этот матч исключением не стал.

В Катаре довольно насыщенная программа. Борьба ведется ежедневно. И несмотря на то, что групповой раунд закончился лишь 2 декабря, уже известны имена первых четвертьфиналистов. За полуфинал 9 декабря сразятся Нидерланды и Аргентина. «Оранжевые» уверенно обыграли США – 3:1. Ярко проявил себя Дюмфрис, в его активе гол и два ассиста. «Альбасете» не без волнений расправились с Австралией – 2:1. Отметим, этот матч стал тысячным для капитана Лео Месси. И великий аргентинец красиво отметил: он открыл счет, впервые в карьере забив в плей-офф чемпионата мира.

Лионель Месси, игрок сборной Аргентины:

Ощущения невероятные. Здорово делить этот момент с болельщиками. Мы знаем, на что они пошли ради того, чтобы приехать сюда. Идущая от них энергетика невероятна.