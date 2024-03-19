Как проходит подготовка белорусских тяжелоатлетов к предстоящим Олимпийским играм?

У белорусских тяжелоатлетов четыре олимпийские лицензии, и сейчас они ведут подготовку к последнему рейтинговому турниру, где проверят свои силы с главными конкурентами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На тренировке побывала Юлия Силипицкая.
У белорусских тяжелоатлетов четыре олимпийские лицензии, и сейчас они ведут подготовку к последнему рейтинговому турниру, где проверят свои силы с главными конкурентами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На тренировке побывала Юлия Силипицкая.
В спортивном комплексе «Стайки» национальная команда по тяжелой атлетике завсегдатаи. Чемпион мира и Европы Евгений Тихонцов за свой второй четырехлетний цикл вышел на 398 килограмм по сумме двух упражнений, которые на завершившимся чемпионате Европы – 2024 дали ему два золота и серебро, а также 4-ю позицию олимпийского рейтинга.
В тяжелой атлетике часто бывает, что результаты чемпионатов мира гораздо выше, чем на главных играх четырехлетия.
Олег Лобан, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
На Олимпийских играх нет малых медалей, как и нет медали в рывке, в толчке. Есть только сумма. Поэтому модель поведения самого выступления немножко отличается от чемпионата мира: здесь нужно максимум постараться выбрать в рывке без риска. А уже в толчке там все рискуют, поэтому толчок у нас называется «венцом победы».
Наш тяжелоатлет 25-летний Эдуард Зезюлин в олимпийском рейтинге 7-й. 436 килограммов, поднятых на последней Европе, обеспечили ему 3-ю позицию. Армянин Симон Мартиросян поднял на 1 килограмм больше и стал вторым. А вот его товарищ по команде Вараздат Лалаян победил, и его результат на 19 кило больше, чем у белоруса. А в прошлом году на мире он поднял 460 килограмма, так что в Париже будет жарко.
О том, как готовятся наши спортсмены к предстоящим играм смотрите в видеосюжете.