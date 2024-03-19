Как проходит подготовка белорусских тяжелоатлетов к предстоящим Олимпийским играм?

У белорусских тяжелоатлетов четыре олимпийские лицензии, и сейчас они ведут подготовку к последнему рейтинговому турниру, где проверят свои силы с главными конкурентами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В спортивном комплексе «Стайки» национальная команда по тяжелой атлетике завсегдатаи. Чемпион мира и Европы Евгений Тихонцов за свой второй четырехлетний цикл вышел на 398 килограмм по сумме двух упражнений, которые на завершившимся чемпионате Европы – 2024 дали ему два золота и серебро, а также 4-ю позицию олимпийского рейтинга.

В тяжелой атлетике часто бывает, что результаты чемпионатов мира гораздо выше, чем на главных играх четырехлетия.