Владислав Бабкевич попал в символическую сборную предварительного этапа волейбольной Суперлиги

Команда мечты была сформирована из тех игроков, которые наиболее часто признавались лучшими по итогам туров. Бабкевич дважды назывался MVP, столько же раз занимал место диагонального и трижды входил в топ как доигровщик. Также Бабкевич числится в шестерке бомбардиров чемпионата, имея за плечами 437 очков.