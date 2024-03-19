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Владислав Бабкевич попал в символическую сборную предварительного этапа волейбольной Суперлиги

19 марта 2024 13:38
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Белорусский исполнитель питерского «Зенита» Владислав Бабкевич попал в символическую сборную предварительного этапа волейбольной Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Бабкевич попал в символическую сборную предварительного этапа волейбольной Суперлиги-1

Команда мечты была сформирована из тех игроков, которые наиболее часто признавались лучшими по итогам туров. Бабкевич дважды назывался MVP, столько же раз занимал место диагонального и трижды входил в топ как доигровщик. Также Бабкевич числится в шестерке бомбардиров чемпионата, имея за плечами 437 очков.

# Волейбол # Владислав Бабкевич

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