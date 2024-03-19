«Минчанка-2» победно стартовала в заключительном туре Молодёжной волейбольной лиги

Особенно впечатляющим преимуществом белоруски владели в дебютной партии. Далее хозяйки навязали равное соперничество. И тем не менее матч завершился в трех сетах со счетом 25:14, 25:22 и снова 25:22. Таким образом, «Минчанка-2» продолжает бороться за попадание в финал шести. Впереди повторная встреча с «Динамо», а также два противостояния с «Заречье-Одинцово».