Прямой эфир

«Минчанка-2» победно стартовала в заключительном туре Молодёжной волейбольной лиги

19 марта 2024 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Минчанка-2» победно стартовала в заключительном туре Молодежной волейбольной лиги России. В первом поединке наши девушки не оставили шансов московской «Динамо-Академии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» победно стартовала в заключительном туре Молодёжной волейбольной лиги-1

Особенно впечатляющим преимуществом белоруски владели в дебютной партии. Далее хозяйки навязали равное соперничество. И тем не менее матч завершился в трех сетах со счетом 25:14, 25:22 и снова 25:22. Таким образом, «Минчанка-2» продолжает бороться за попадание в финал шести. Впереди повторная встреча с «Динамо», а также два противостояния с «Заречье-Одинцово».

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
«Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента
19 марта 2024 13:36

«Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента

«Калгари» Егора Шаранговича сохраняет шансы остаться в плей-офф
19 марта 2024 13:35

«Калгари» Егора Шаранговича сохраняет шансы остаться в плей-офф

Президент провёл хоккейную тренировку вместе с клубом «Динамо-Минск»
18 марта 2024 20:06

Президент провёл хоккейную тренировку вместе с клубом «Динамо-Минск»