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«Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента

19 марта 2024 13:36
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3:0 в матче и 4:1 в серии. Вторым полуфиналистом Кубка Президента стал жлобинский «Металлург». Полномочный чемпион отправил отдыхать более рейтинговую «Юность». Причем финальную точку «сталевары» поставили на площадке соперника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» стал вторым полуфиналистом Кубка Президента-1

Гости по разу отличились в каждом из периодов. Таким образом, «Юность» впервые за 12 лет не сумела выйти в полуфинал.

Третий по продолжительности матч в истории белорусского хоккея выдали «Витебск» и «Брест». Соперники завершили играть только в третьем овертайме. А основное время закончилось с цифрами 3:3 на табло. На 112-й минуте точку дальним броском поставил Листопадов. «Северяне» ведут в серии – 3:2.

# Хоккей Беларуси

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