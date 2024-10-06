Как попал в спорт и на какие старты могут рассчитывать легкоатлеты – пообщались с Иваном Тихоном

В спорте учителя – это в первую очередь тренеры, которые годами и десятилетиями не только подготавливают к соревнованиям, они воспитывают и растят, переживают и радуются успехам своих учеников. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон помнит своих педагогов по именам, каждого. К слову, Иван Тихон на неделе единогласным решением был переизбран на второй срок председателя БФЛА, и это стало поводом для встречи в «Спорттаймере». Благодаря кому попал в спорт?

Иван Тихон, председатель Белорусский федерации легкой атлетики:

Я в спорт попал случайно, пришел учить физическую культуру. Виктор Георгиевич Лагутик, который здесь проживает у нас в Минске, до сих пор живет с большой семьей. Вот он пришел и показал, что помимо физической культуры есть спорт, есть спорт высших достижений. Познакомил, что такое есть Олимпийские игры. Показал правила проведения, познакомил нас со всеми. То есть мы на уроке физической культуры занимались не только физподготовкой, а мы изучали, что такое баскетбол. Сколько периодов. Таймы, периоды и геймы – вот это мы все изучали. И если ты не готов, извините, у меня даже по физической культуре стояла двойка. Поздравление с Днем учителя

Юлия Силипицкая, СТВ:

Пользуясь случаем, тогда мы поздравляем всех учителей, всех педагогов, преподавателей с этим замечательным праздником, огромное им спасибо. Иван Тихон:

Конечно, всех преподавателей. Они оставляют в каждом из нас особые такие моменты, особые воспоминания. Вот у меня они все остались. Все учителя, которые были в моей жизни, они оставили яркие впечатления. Та же учительница Ольга Васильевна вместе с Виктором Георгиевичем спорили, где лучше – в географии (и открывать новые какие-то миры) либо в спорте высших достижений, когда ты будешь показывать, на кого нужно равняться. Календарь белорусских легкоатлетов на 2025 год