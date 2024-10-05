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Жодинский «Торпедо» вничью сыграл с «Гомелем» на ЧБ по футболу

05 октября 2024 19:00
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На футбольных полях Беларуси продолжаются матчи 24-го тура чемпионата страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Настоящую голевую перестрелку могли наблюдать зрители в Жодино, где местный клуб «Торпедо» принимал «Гомель». На 11-й минуте Илья Василевич вывел хозяев вперед, под занавес отрезка Джуниор Эффаге счет сравнял. Во втором тайме на гол Антилевского – Шукуров ответил результативным взятием ворот. Как итог – ничья 2:2. 

В первом поединке дня «Ислочь» принимала «Сморгонь». По ходу матча номинальные хозяева лидировали – 3:0.
 

Жодинский «Торпедо» вничью сыграл с «Гомелем» на ЧБ по футболу-1

Но затем позволила сопернику сократить разницу до минимума. Однако итоговая виктория все-таки осталась за командой из Минского района – 3:2.

В воскресенье всех любителей футбола ожидают еще три противостояния. В центральном матче солигорский «Шахтер» примет минское «Динамо».

# Футбол Беларуси

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