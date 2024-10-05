«Золотая ракетка» – в столичном Дворце тенниса прошли матчи за 5-8 места
В Минске прошли завершающие поединки 3-го раунда республиканских соревнований «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.
На главных кортах столичного Дворца тенниса команды юных атлетов разыграли с 5-го по 8-е места. Напомним, до этого в течение сезона 17 дружин со всей Беларуси спорили за выход в главный старт. Сегодня за итоговые позиции борьбу вели четыре дружины – две из столицы, по одной из Гродно и Гомеля. Регламент встреч неизменный: матчи проводились в одиночном, парном и смешанном разрядах. Но вне зависимости от результатов и итоговых мест ребята получили главное – незаменимый опыт и возможность проверить свои силы.
Варвара Михно, участница турнира:
С пяти лет я начала заниматься теннисом. Мне это очень понравилось, такие эмоции получать очень классно. В соревнованиях участвую, потому что хочу становиться лучше, опыта набираться и побеждать сильных соперников.
Анастасия Лебедь, капитан команды ГОКЦОР (Гомель):
Это очень хорошая возможность ребятам проявить себя, поиграть. За три дня они играют с утра до вечера, устают, но они довольны, они пробуют, практикуются, получают очень много опыта хорошего. Это один из лучших турниров для детей этого возраста.
Финал турнира «Золотая ракетка – 2024» пройдет с 5 по 8 декабря. Тогда и определятся победители и призеры.