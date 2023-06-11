Как белорусские биатлонисты готовятся к Кубку Содружества? Побывали на тренировке в «Раубичах»

Новости Беларуси. В сентябре в Сочи всегда бархатный сезон, побаловать себя мягким солнцем и теплым морем стремятся самые искушенные гурманы жизни, в их числе и белорусские биатлонисты, сообщили в рубрике «Спорттаймер» на СТВ. Причем они туда отправятся в полном обмундировании: и с лыжероллерами, и с палками. Конечно, едут за медалями, ведь Сочи в сентябре принимает летний этап Кубка Содружества. Пока наша национальная команда готовится в приближенных условиях старта в родных «Раубичах».

Конечно, этот факт не мог перешагнуть и даже обойти наш пытливый Артем Шукалович. На неделе он отправился в белорусскую колыбель биатлона, чтобы увидеть все своими глазами и пересчитать всех по головам. Лето, солнце, жара! Пока у всех отпуск и дача, белорусские биатлонисты проводят время в другом месте силы – в «Раубичах». Очередной тренировочный сбор знаменует собой скорое начало нового сезона. Готовятся к нему все, в том числе и лидеры команды.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

Для нас это уже, можно сказать, третий тренировочный сбор. Уже второй месяц мы находимся в «Раубичах», тренируемся. Все условия для подготовки, ни в чем не нуждаемся. Планово тренируемся.

Наши биатлонисты все еще в стороне от международных стартов. Но соревноваться есть где. И график насыщенный. Один из основных запланированных турниров – Кубок Содружества. На этот раз было принято решение сократить количество его этапов. Теперь не будет летней стадии турнира в родных «Раубичах».

Дмитрий Лазовский, спортсмен сборной Беларуси по биатлону:

Хотелось бы, чтобы было два летних этапа, как было в прошлом году. Мне это нравилось, этот формат. Соревнований запланировано на сезон много, так что на это сложно грешить и говорить, что не хватает.

Антон Смольский:

Конечно, мне также грустно и также хотелось бы, чтобы именно у нас еще прошел один этап. Но, к счастью, «Раубичи» не останутся без соревнований. И в январе также примут Кубок Содружества.

Роман Синиченко, главный тренер мужской сборной Беларуси по биатлону:

Планируем определенный набор стартов в Кубке России, чемпионате России, Кубке Содружества. Также не забываем про наши старты, чемпионат и Кубок Беларуси. Готовимся к сезону. И Олимпийские игры в частности – это основная цель нашей подготовки.

Вы не ослышались. Пока определенности по поводу главного мультифорума четырехлетия нет. Но это не значит, что можно расслабиться. Сборная придерживается плана тренировок и находится во всеоружии. Антон Смольский:

У нас глобальная цель, конечно, Олимпийские игры. Весь тренировочный процесс строится под них. Где-то с ущербом, может быть, скорости. Например, в прошлом году мы знали, что скорость у нас будет ниже, чем нужно, может быть, где-то. Но это все планово. Мы строим тренировочный процесс таким образом, чтобы сезон 2025-2026 был пиковым.

А пока решаем другие задачи. Может, не такие значимые, как медали Игр, но не менее принципиальные. Антон Смольский прошлый сезон в Кубке Содружества завершил совсем не так, как хотел бы. И в этом году он планирует забрать свое. Антон Смольский:

Цель, конечно, прямиком забрать Кубок. Один у нас уже есть (у Динары). Но нам нужен еще один Кубок. Конечно, цель стоит забрать Кубок Содружества.

В «Раубичах» на сборах находится не только авангард национальной команды. Тренируется с лидерами и резерв. Для главкома мужской сборной не разделять спортсменов – принципиальная позиция.

Роман Синиченко:

Да, есть перспективная молодежь. Не знаю, кто выделяет как-то и делит команду на старших и младших. Для меня это одна команда целая и все работают с одинаковой долей мотивации, уверенности, зарядом на тренировку.

Юль, первых три выстрела – здорово. Девятки на 12 часов последние пошли поверх уже. Один зацепила на час – вот он промах. И также попадание крайнее на 12 часов. Давай еще раз, исправим. С контролем двух последних выстрелов.

Свой сбор в это время проводит и женская команда. В кэмп, как и у парней, прибыло много молодежи. Юные биатлонистки тренируются вместе с опытными спортсменками. Подрастающее поколение тянется за лидерами. Работать девчонкам еще есть над чем, но тренерский штаб утверждает: все по плану.

Роман Малухо, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Биатлон сам по себе вид спорта возрастной, если мы возьмем средний возраст олимпийского чемпиона, то это будет 28 лет. Пока что они добавляют как в физическом плане, так и в психологическом. Потому что возросло количество нагрузки, но все равно это все корректируется, исходя из их возраста. Пока что они втягиваются вообще во все. И добавлять им надо, можно сказать, комплексно во всех аспектах. Хотя в стрелковом плане они имеют очень неплохие показатели. Та же Алина Зайцева имеет 90 % стрельбы. Это очень весомо. Она себя зарекомендовала как хороший стрелок.

Алина Зайцева – одна из тех, на кого стоит обратить свое внимание. Молодая спортсменка в прошлом сезоне жгла на первенстве Беларуси. И сбавлять темп не собирается. Тренироваться вместе со взрослой командой тяжело, но цель стоит затраченных усилий.

Алина Зайцева, спортсменка сборной Беларуси по биатлону:

Разница очень большая. Здесь тяжелые тренировки, я с этим справляюсь, потому что хочу быть лучше.

Есть у нас в команде и уже состоявшиеся биатлонистки. Именно их пример мотивирует юных спортсменок совершенствоваться. Работа опытных и молодых атлетов – взаимовыгодный процесс.

Алина Зайцева:

Это Ирина Лещенко, Анна Сола, Шаклеина Ирина. Наблюдаем на тренировках, где-то что-то берем, где у нас не получается. А где-то и они у нас. Что-то могут взять.

Ждет в этом сезоне женскую команду и небольшое усиление.

Роман Малухо:

У нас есть и девчонки, которые вернулись из декретного отпуска. Анна Сола вернулась и Ирина Лещенко. Поэтому подбираем нагрузку, исходя из жизненных условий. Запланирован пока что этап Кубка Содружества, который пройдет в Сочи. Но пока мы думаем, кто еще будет там участвовать. Потому что все-таки нам нельзя подвергать большому стрессу спортсменок, которые только вернулись.

Но не обойдется и без потерь. Причем значимых. Скоро в декретный отпуск отправится Динара Смольская.

Антон Смольский:

Динара еще не в декретном отпуске, но отправится. И конечно, у нас в планах вернуться как можно раньше. Не обещаем, что мы вернемся к концу этого сезона, но на следующий сезон она в полной боеготовности. Она не завершает, она продолжает тренироваться. И это просто жизненный этап, который дает паузу именно в соревновательной деятельности.

Девушка вернется в строй к олимпийскому циклу. На Игры женская команда настроена так же серьезно, как и мужская.

Роман Малухо:

Уверен, что мы вернемся туда. И естественно, нам надо вернуться за максимальным результатом.