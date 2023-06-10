На «Палова-Арене» стартовала Республиканская универсиада по баскетболу 3х3

Новости Беларуси. 10 июня проверяли в деле столичную «Палова-Арену». Именно на этой площадке стартовала Республиканская универсиада по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2023 году участие в соревновании принимает 49 команд из различных учебных заведений страны. 30 мужских коллективов и 19 – женских. Старт, который пройдет в два этапа, станет очередным шагом в подготовке спортсменов к предстоящему летнему турниру.