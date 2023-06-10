На «Палова-Арене» стартовала Республиканская универсиада по баскетболу 3х3
Новости Беларуси. 10 июня проверяли в деле столичную «Палова-Арену». Именно на этой площадке стартовала Республиканская универсиада по баскетболу 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 2023 году участие в соревновании принимает 49 команд из различных учебных заведений страны. 30 мужских коллективов и 19 – женских. Старт, который пройдет в два этапа, станет очередным шагом в подготовке спортсменов к предстоящему летнему турниру.
Анастасия Маринина, генеральный секретарь – исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Эта площадка у нас – уже мекка белорусского баскетбола 3х3. Именно здесь прошел первый в истории мирового баскетбола чемпионат Европы среди юниоров в 2015 году. Здесь прошли II Европейские игры. На очереди – Игры стран СНГ. Задачи стоят самые амбициозные: бороться за места на пьедестале, мы думаем, что это будет классный баскетбол. Отбирали специально возраст, где у нас хорошие игроки. Мальчики – бронзовые призеры Кубка мира, девочки – бронзовые призеры Кубка Европы. Поэтому каждый, кто придет, получит максимальный восторг именно от классной игры, адреналина, я думаю, каждый испытает гордость за Республику Беларусь.
Чемпионат продолжится в воскресенье, 11 июня. Именно в этот день пройдут матчи плей-офф стадии и станут известны чемпионы турнира среди мужских и женских дружин.