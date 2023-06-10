«Столица» – победитель чемпионата Беларуси по мини-футболу сезона 2022/23

Прошедший матч был важным, поэтому команды провели его в упорной борьбе. Открыт счет был лишь на последних минутах первого тайма. Хозяева забили, гости тут же ответили. Во второй половине встречи ВРЗ вышел вперед. Но ненадолго. «Столица» сначала сравняла, а после вырвала победу.