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«Столица» – победитель чемпионата Беларуси по мини-футболу сезона 2022/23

10 июня 2023 19:33
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«Столица» – победитель чемпионата Беларуси по мини-футболу сезона 2022/23. В финальной серии минчане вновь были сильнее ВРЗ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Столица» – победитель чемпионата Беларуси по мини-футболу сезона 2022/23-1

Прошедший матч был важным, поэтому команды провели его в упорной борьбе. Открыт счет был лишь на последних минутах первого тайма. Хозяева забили, гости тут же ответили. Во второй половине встречи ВРЗ вышел вперед. Но ненадолго. «Столица» сначала сравняла, а после вырвала победу.

# Мини-футбол # Фотофакт

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