Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович обсудили развитие шахматного спорта в Беларуси

Новости Беларуси. 29 января Президент Беларуси встретился с главой Международной шахматной федерации Аркадием Дворковичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна получила право проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, Конгресса ФИДЕ, Кубка мира по шахматам среди женщин в 2020 году, а еще через год и среди мужчин.

Александр Лукашенко поздравил Аркадия Дворковича с избранием на должность и подчеркнул, что в Беларуси особое внимание всегда уделялось и будет уделяться каждому виду спорта. Так, делается много для развития шахматного направления. Проходят соревнования среди юношей и девушек, международные турниры, разнообразные кубки и фестивали. За последние 10 лет на официальных международных соревнованиях белорусские спортсмены завоевали 162 медали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я как-то и с бывшим руководителем федерации не единожды встречался и знал его хорошо. Мы говорили о развитии шахмат в Беларуси. Мы придерживаемся этого курса. Я человек «всеядный»: для меня любой вид спорта очень важен, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматами. Тем более так случилось, что Беларусь – это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, можно сказать, и школа у нас была всегда приличная. Вижу, что и сейчас немножко начали шевелиться. Поэтому наша встреча кстати. Есть возможность обсудить планы на будущее. Хорошо, что вы приехали. Есть о чем поговорить. Вы скажите, что мы в этом плане должны сделать, чтобы министр принял к исполнению. Вы знаете сами по прошлой работе, что чиновники медленно порой разворачиваются. Но если вы точно определите и подскажите, что мы должны делать, мы обязательно сделаем.



Аркадий Дворкович, глава Международной шахматной федерации:

Критически важные вещи – развитие шахмат в школах. Этот проект, пожалуй, самый большой, ему нужно уделять самое большое внимание.

На следующем уровне – шахматная академия, где талантливые дети могут повышать мастерство. Дальше – подготовка профессионалов и профессиональные шахматы.