Глава ФИДЕ: «Важно, чтобы в 2022 году белорусская команда успешно выступила на домашней олимпиаде»

Новости Беларуси. 29 января Президент Беларуси встретился с главой Международной шахматной федерации Аркадием Дворковичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна получила право проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, Конгресса ФИДЕ, Кубка мира по шахматам среди женщин в 2020-м, а еще через год и среди мужчин.

Александр Лукашенко поздравил Аркадия Дворковича с избранием на должность и подчеркнул, что в Беларуси особое внимание всегда уделялось и будет уделяться каждому виду спорта. Так, делается много для развития шахматного направления. За последние 10 лет на официальных международных соревнованиях белорусские спортсмены завоевали 162 медали. Александр Лукашенко и Аркадий Дворкович обсудили развитие шахматного спорта в Беларуси Всемирная шахматная олимпиада – это грандиозное международное соревнование, которое проводится раз в два года. В 2018 году принимал его грузинский Батуми. Планируется, что в Беларуси первенство будет проходить две недели в начале августа 2022 года. И за это время нашу страну посетит 3 тысячи игроков из 180 стран.

Аркадий Дворкович, глава Международной шахматной федерации:

Было важно обозначить приоритетность развития шахмат в республике. В Беларуси это касается продвижения проекта «Шахматы в школах». Речь идет о программе для начальных классов – в тот период, когда это наиболее важно. Следующий уровень – шахматная академия, где учатся талантливые ребята. На следующих ступенях сегодня уже успешно работает шахматная школа, и она постепенно может стать одной из лучших академий ФИДЕ в мире. И, конечно, это профессиональные шахматы. Очень важно, чтобы в 2022 году белорусская команда успешно выступила на домашней олимпиаде.