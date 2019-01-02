«Машины делают по 35-40 рейсов в день»: как в Раубичах готовят снежную трассу

Новости Беларуси. Сразу несколько крупных спортивных событий запланировано этой зимой в «Раубичах». Спорткомплекс примет традиционные соревнования «Снежный снайпер», «Гонку легенд», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время проведения чемпионата Европы здесь состоятся проводы из большого спорта наших прославленных спортсменок – Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино. Как идет подготовка, узнавала корреспондент Светлана Смарцева.

1974 год – СССР впервые принимает чемпионат мира по биатлону, и местом проведения выбраны белорусские Раубичи. По сути, ради этого форума и строили комплекс – причем построили всего за год!

На подготовку к чемпионату Европы-2019 времени у организаторов хоть отбавляй, да и опыта теперь куда больше. В последний раз континентальный форум Раубичи принимали в 2004-м. Блиставшая тогда Алена Зубрилова теперь тренирует сборную, а за это время выросло целое поколение новых биатлонистов.

Андрей Гаврош, биатлонист:

Домрачева, конечно, самый большой пример для всех. Но тянулся больше к юниорам, потому что из нашей команды тоже уходили дети. Рассказывали потом, что им нравилось. Хочу попасть на международный уровень на соревнования и выступать уже за честь Республики Беларусь.

Пока 15-летний Андрей Гаврош вместе с другими учениками гродненского училища олимпийского резерва обкатывают раубичскую трассу, рядом вовсю работают снежные пушки.

Зима в этом году радует любителей снежных видов. Но без этих агрегатов комплексу все равно не обойтись: чтобы никакие капризы погоды не испортили дело, снежная подушка на трассе должны быть не меньше полуметра. Поэтому работа идет день и ночь.

Леонид Карась, заместитель директора по административно-хозяйственной работе РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Ночь – это же наше время. Ниже мороз ночью, поэтому естественно, что дежурство и ночью организовано, то есть пушка работает ночью. Сейчас, когда температуры такие – 5-6 мороза – непрерывно работает.

Горы снега не застаиваются: его тут же развозят по трассе. Работа кипит, и начальник транспортного цеха не успевает даже шапку надеть. Руководитель комплекса шутит, что этот человек надевает куртку только в минус 20.

Николай Соколов, начальник автотранспортного участка РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

Тепло на улице, нормальная погода. Можно заниматься спортом и не болеть. В зависимости от погоды начинаем работать с восьми и заканчиваем по условиям наличия снега. Выходим в выходные и праздничные дни, работаем ежедневно. Если есть в наличии снег – вывозим, машины делают по 35-40 рейсов в день.