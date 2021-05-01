Прямой эфир

Ивашко уступил Штруффе в полуфинале турнира в Мюнхене. Белорус отдал сопернику пять геймов подряд

01 мая 2021 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Остановка за шаг до титульного матча. Теннисист Илья Ивашко выбыл из сетки турнира в Мюнхене, проиграв на стадии полуфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ивашко уступил Штруффе в полуфинале турнира в Мюнхене. Белорус отдал сопернику пять геймов подряд-1

В матче 1/2 финала белорус сошелся с седьмым сеяным соревнований, немцем Яном-Леннардом Штруффом. Начало поединка осталось за нашим спортсменом,  Ивашко сходу повел – 3:0.

Но дальше белорус отдал сопернику пять геймов подряд и зацепиться за стартовый сет уже не смог. А на вторую партию у Ивашко, видимо, не хватило сил, учитывая энергозатратный поединок и два дополнительных матча в квалификации. Результат полуфинала – 4:6, 1:6. Тем не менее Илья смело может заносить турнир в Мюнхене себе в актив.

Также 1 мая в отборе на турнир в Мадриде стартовал еще один белорус – Егор Герасимов. Правда, тут же и закончил выступления, проиграв итальянцу Джанлуке Магеру – 4:6, 3:6.

# Теннис # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Ян-Леннард Штруфф # Джанлук Магер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла «Неман». Не обошлось без пенальти
01 мая 2021 17:44

Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла «Неман». Не обошлось без пенальти

Теннис. Арина Соболенко и Виктория Азаренко с побед стартовали на турнире в Мадриде
30 апреля 2021 21:06

Теннис. Арина Соболенко и Виктория Азаренко с побед стартовали на турнире в Мадриде

Илья Ивашко победил 6-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мюнхене
30 апреля 2021 20:48

Илья Ивашко победил 6-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мюнхене