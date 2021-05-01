Ивашко уступил Штруффе в полуфинале турнира в Мюнхене. Белорус отдал сопернику пять геймов подряд

Новости Беларуси. Остановка за шаг до титульного матча. Теннисист Илья Ивашко выбыл из сетки турнира в Мюнхене, проиграв на стадии полуфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/2 финала белорус сошелся с седьмым сеяным соревнований, немцем Яном-Леннардом Штруффом. Начало поединка осталось за нашим спортсменом, Ивашко сходу повел – 3:0.

Но дальше белорус отдал сопернику пять геймов подряд и зацепиться за стартовый сет уже не смог. А на вторую партию у Ивашко, видимо, не хватило сил, учитывая энергозатратный поединок и два дополнительных матча в квалификации. Результат полуфинала – 4:6, 1:6. Тем не менее Илья смело может заносить турнир в Мюнхене себе в актив.

Также 1 мая в отборе на турнир в Мадриде стартовал еще один белорус – Егор Герасимов. Правда, тут же и закончил выступления, проиграв итальянцу Джанлуке Магеру – 4:6, 3:6.