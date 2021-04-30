Прямой эфир

Теннис. Арина Соболенко и Виктория Азаренко с побед стартовали на турнире в Мадриде

30 апреля 2021 21:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На престижном турнире в Мадриде собрались лучшие теннисистки. 30 апреля на испанские корты выходили наши Арина Соболенко и Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко и Виктория Азаренко с побед стартовали на турнире в Мадриде-1

По воле жребия обе белоруски в первом раунде играли против представительниц России. Арина встретилась с Верой Звонаревой и не испытала абсолютно никаких проблем. Соболенко справилась чуть более чем за час и в общей сложности отдала россиянке всего три гейма – 6:1, 6:2. А вот Виктории пришлось гораздо сложнее. Ее соперницей была Екатерина Александрова, и для определения сильнейшей понадобились все три сета. Два из них остались за белоруской – итоговый счет 7:5, 3:6, 6:1.

Теннис. Арина Соболенко и Виктория Азаренко с побед стартовали на турнире в Мадриде-4

Во втором круге Соболенко сыграет с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной, а Азаренко поспорит с Джессикой Пегулой из США.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Вера Звонарева # Дарья Касаткина # Джессика Пегула # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Ивашко победил 6-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мюнхене
30 апреля 2021 20:48

Илья Ивашко победил 6-ю ракетку мира на теннисном турнире в Мюнхене

Лучшего игрока выбирали сами спортсмены. Кто получил именные награды на закрытии хоккейного сезона в Минске
30 апреля 2021 20:46

Лучшего игрока выбирали сами спортсмены. Кто получил именные награды на закрытии хоккейного сезона в Минске

После матча с «Филадельфией» Егора Шаранговича признали третьей звездой вечера
30 апреля 2021 16:45

После матча с «Филадельфией» Егора Шаранговича признали третьей звездой вечера