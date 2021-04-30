Теннис. Арина Соболенко и Виктория Азаренко с побед стартовали на турнире в Мадриде

По воле жребия обе белоруски в первом раунде играли против представительниц России. Арина встретилась с Верой Звонаревой и не испытала абсолютно никаких проблем. Соболенко справилась чуть более чем за час и в общей сложности отдала россиянке всего три гейма – 6:1, 6:2. А вот Виктории пришлось гораздо сложнее. Ее соперницей была Екатерина Александрова, и для определения сильнейшей понадобились все три сета. Два из них остались за белоруской – итоговый счет 7:5, 3:6, 6:1.